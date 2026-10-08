Pagbuntog sa kahadlok sa kahabugon

Ang kahadlok sa kahabugon maoy usa sa kasagarang bation sa tawo nga wala maanad niini. Dili lalim ang mosud-ong sa ubos gikan sa taas kay murag mokitbi ang atay ug mosaka ang kabuhi.
Apan sama sa daghang hagit sa kinabuhi, kinahanglan sab kining atubangon ug pildehon pinaagi sa pagpakaisog. Kay human sa kahadlok, moabot ang katagbaw ug ang pagbati nga nakahimo ka sa usa ka butang nga bisan ordinaryo tan-awon, apan dili sayon alang kanimo.
Sa Aya’s Hill and Amusement Park sa Bitanhuan, Baybay City, Leyte, usa sa mga bag-ong pangkalingawan nga makahatag og kulba ug kalipay mao ang Sky Bike ug Hanging Bridge. Pareho kining makapakitbi sa atay ug makapakurog sa kaunoran tungod sa kahabugon.
Sa Sky Bike, mosakay ka sa bisikleta nga molatas ibabaw sa kable. Dili kinahanglan nga sobra ang kabalaka kay ang bisikleta ug ang nagsakay niini adunay safety harness nga nakapiit sa kable. Apan bisan pa niini, dili malikayan ang kulba samtang hinay-hinay kang molatas sa kahanginan.
Mao kini ang gisulayan sa akong anak nga si Bryan uban sa iyang manghod nga si Mikhael. Unang higayon pa nila ang pagsakay sa Sky Bike, ug human niini, misunod sila sa Rainbow Slide.
Ang akong misis nga si Chelo, uban sa among umagad nga si Junabeth, misuway sab sa Hanging Bridge. Hinay-hinay ang ilang mga lakang, maampingon sa matag paglihok ug kanunayng nagpanimbang aron dili mokiling ang ilang gisubayan.
Apan ang among apo nga si Casslyn, bisan gamay pa, wala mahadlok sa pagsuway sa Rainbow Slide nga gitagana alang sa mga bata. Murag mas andam pa siya sa adventure kaysa sa mga dagko!
Ikaduha na namo ni Chelo ang pagbisita sa maong amusement park. Nakaduaw na kami niadtong 2024, apan niadtong higayona wala pa mahuman ang Sky Bike, Hanging Bridge ug Rainbow Slide. Mas lahi sab ang among pagbisita karon kay nakadala na kami sa among mga anak ug apo.
Gawas sa mga rides, aduna sab mga karakter nga pamilyar sa mga bata ug usa ka Jurassic area nga seguradong makadani sa ilang atensiyon. Busa dili lang ang kulba sa kahabugon ang ikalingaw dinhi, kondili apil sab ang pagtan-aw ug pagsuroy sa lainlaing atraksyon.
Kon gusto nimong malikayan ang kusog nga kainit, adunay nagsugyot kanamo nga mas maayong mobisita sa lugar sa late afternoon o sayo sa gabii, diin mas komportable na ang panahon alang sa pagsuroy ug pagsakay sa mga atraksyon.
Sa among pagpauli, wala kami nagdala og souvenir nga mapalit sa tindahan. Apan dala namo ang mas bililhon nga butang, ang mga katawa, kulba ug kalipay nga among nasinati isip pamilya. /