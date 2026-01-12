Pagdahili sa Binaliw landfill ipasusi sa senado

Niduso og resolusyon si Senadora Imee Marcos nga nag-awhag nga ipaubos sa imbestigasyon ang nahitabong pagdahili sa bukid nga basura sa Barangay Binaliw, Siyudad sa Sugbo nga niresulta sa kamatayon sa walo ka tawo sa labing uwahi nga ihap niadtong Lunes, Enero 12, 2026.
Giduso ni Marcos ang Senate Resolution No. 244 niadtong Lunes aron nga susihon kon ang maong landfill nisubay sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000
“The lives lost in Cebu demand clear answer and real reforms,” pamahayag sa senador.
Matod pa nga bisan sa mga paningkamot sa National Solid Waste Management Commission (NSWMC), Department of Environment and Natural Resources (DENR), ug ang mga local government unit sa pagpatuman sa Republic Act No. 9003, solid waste management nagpadayon gihapon ang suliran sa pagsaka sa volume sa basura,
kakuwang sa pagpatuman sa waste management infrastructure.
Dugang pa sa senador nga ang mga nasod sa Singapore, Japan, ug Germany ang nipatuman na sa waste-to-energy techonologies sama sa controlled incineration systems.
Sa maong paagi, adunay pag-ubos sa volume sa basura sa 70 ngadto na sa 90 porsiyento.
Niadtong Enero 8, nidahili ang bukid sa basura sa Binaliw sanitary landfill diin walo na ang patay nga naugkat samtang adunay 28 ka tawo ang na-missing sa nagpadayon nga search, rescue ug retrieval operations sa maong lugar. /