Pagdakop sa harmonica player nakaaghat og dugang tabang sa mga senior citizen

Ang kontrobersyal nga pagdakop sa usa ka 68-anyos nga harmonica player sa dan Colon sa Dakbayan sa Sugbo nakaaghat sa pagsang-at og usa ka balaudnon aron usbon ang paagi sa siyudad sa pag-atiman sa mga kabos, gibiyaan, walay puy-anan, ug vulnerable nga mga senior citizen pinaagi sa pagbalhin gikan sa silot ngadto sa intervention ug dugang pag-atiman sa sosyal nga panginahanglan.
Bag-ohay lang gisang-at ni Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr. ang gisugyot nga “Cebu City Vulnerable Senior Citizens Protection, Care, and Livelihood Ordinance of 2026” human sa halapad nga paghisgot sa publiko mahitungod sa pagdakop kang Ireneo Vidal, kansang kahimtang nakapukaw og kasuko, kaluoy, ug debate sa tibuok nasod.
Si Vidal gidakop sa mga kawani sa Cebu City Anti-Mendicancy Office (Ccamo) human siya makitang nagtugtog og harmonica sa Colon Street samtang modawat og gagmay’ng donasyon gikan sa mga lumalabay.
Nikaylap dayon sa social media ang mga bidyo ug post bahin sa iyang pagdakop, diin daghang netizens ang nikondenar sa di makiangayon nga pagpatuman sa Anti-Mendicancy Ordinance batok sa usa ka senior citizen nga naglisod sa kinabuhi.
Sa explanatory note nga sa maong balaudnon, giingon ni Alcover nga ang insidente nagpadayag sa dakong panginahanglan alang sa mas makatawhanon, malinawon, ug nakabase sa katungod nga pamaagi sa pag-atubang sa kakabos ug kalisod sa mga tigulang.
Tumong sa maong ordinansa ang pagtukod og komprehensibong programa sa proteksyon, tabang, kaayuhan, puy-anan, ug panginabuhian alang sa mga kabos, gibiyaan, walay kapuy-an, gipasagdan, giabusohan, ug ekonomikanhong huyang nga mga senior citizen sa Sugbo.
Lakip sa mga nag-unang probisyon niini ang pagdili sa walay hinungdan nga pagdakop, pagpusas o pagpabilanggo sa mga senior citizen tungod sa mga buhat nga may kalabutan sa ilang pagpanginabuhi, ug pagpaningkamot mabuhi.
Ubos sa gisugyot nga ordinansa, dili mahimong dakpon ang mga tigulang tungod lamang sa pagpangayo og limos tungod sa kagutom; pagtugtog og musika o walay dautang artistic expression sa pampublikong lugar; pagkatulog sa publikong lugar tungod sa kawalay puy-anan; pagbaligya og gagmay’ng butang aron mabuhi; ug paglibot-libot tungod sa pagbiya ug kakulang sa kapuy-an. Gidili sab niini ang pagpakauwaw sa publiko, pagbiaybiay, pagpasipala pinaagi sa pulong, ug paggamit og sobra nga kusog batok sa mga tigulang atol sa rescue ug enforcement operations.
Imbes nga silotan, ang ordinansa nagmando og humanitarian intervention, diin ang mga vulnerable senior citizen nga makit-an sa publikong dapit kinahanglan dayong i-refer sa Department of Social Welfare Services (DSWS) aron matabangan sa hustong paagi.
Ang maong intervention naglakip sa temporaryong kapuy-an, ayuda sa pagkaon, medikal nga tabang ug pagpaospital, psychosocial intervention, transport assistance, pagpangita sa pamilya, emerhensyang pinansyal nga tabang, livelihood assistance, ug legal assistance kon gikinahanglan. / CAV