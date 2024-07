Pagdawat og mga tampo sa 11th GMEA gisugdan na

Ang Globe midawat na karon og mga tampo alang sa 11th Globe Media Excellence Awards (GMEA), kinsa nagpadayon sa ilang tinguha nga pasidunggan ang labing maayo sa journalism ug content creation sa tibuok nasod.

Ang mga estorya nga napatik gikan sa Hunyo 2023 hangtod sa Agusto 2024 nga nasubay sa tema karong tuiga nga “#IgnitingProgress” maoy dawaton. Ang pagsumite gisugdan niadtong Hulyo 26, 2024 ug matapos karong Agosto 31, 2024.

Ang GMEA@11 maoy unang tuig nga ang nahilakip ang Luzon sa awards human sa katuigan nga pagtutok sa Visayas ug Mindanao.

Aron sa pagsaulog niini nga milestone, ang Globe nagpaila sa tulo ka bag-ong mga awards, nga nagpakita sa og impactful storytelling, pagsuporta sa iyang misyon nga digital enablement ug sustainability.

* Globe of Good Story of the Year

Kini miila sa mga estorya bahin sa mga inisyatibo nga makatabang sa mga komunidad sa pagbuntog sa mga hagit ug pagpalambo sa kinabuhi. Nag-promote kini sa pagtaho nga may katuyuan, pagpakita og campaigns nga mahimong ikonsiderar sa mga sektor sa gobyerno, ug pag-awhag og mga diskurso ug aksyon nga may kalabutan sulod sa komunidad.

* i-KMD Mo Yan! Award

Ang award nagpasabot sa pagkab-ot sa healthcare pinaagi sa digital nga teknolohiya. Gihangop niini ang mga estorya nga makapadani ug makahatag og inspirasyon diin nagpokus sa pag-democratize sa healthcare alang sa mga Pilipino sa tibuok rehiyon. Kini nga award nag-ila sa mga journalist nga nagdala sa mga innovative health ug wellness nga mga estorya, nga nagtumong sa pagpalambo sa digital nga kahibalo ug pisikal nga kaayohan sa mga Pilipino.

* Senior Digizen Advocate Award

Nagpasidungog sa makapadasig ug makpausbaw nga estorya bahin sa senior citizen nga mihangop sa digital literacy.

Gipakita niini kung giunsa pagamit sa mga tigulang ang teknolohiya aron mahimo ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi nga mas malipayon, mas sayon, ug mas makatagbaw.

“We are excited to accept entries for GMEA@11, this time not only from Visayas and Mindanao but also from Luzon, matod ni Chief Sustainability and Corporate Communications Officer sa Globe Yoly Crisanto.

Gawas sa mga bag-ong awards, ang ubang mga kategorya sa GMEA@11 nag­lakip sa:

INTEGRATED NEWS

Kini nga kategorya nag-ila sa asimilasyon sa tradisyonal ug digital, pag-ila sa talagsaong mga estorya nga nakaabot sa daghang mamiminaw pinaagi sa pagpahiangay sa mga bag-ong teknolohiya ug plataporma.

* Radio News Report of the Year

* TV News Report of the Year

* Online News Report of the Year

* Photo of the Year

DIGITAL STORYTELLING

Kini nga kategorya nagsaulog sa informative, mamugnaon, ug makapadani nga storytelling sa mga digital platform sama sa YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, ug mga blog nga may kalabotan sa tema ug naka-angkla sa bisan unsang giila nga sustainability pillars.

Gipasiugda usab niini ang usa ka tawag sa aksyon ug nagduso sa positibo nga pakiglambigit sa online nga komunidad. Ang mga award naglakip sa:

* Best Blog Post

* Best Social Media Video

SPECIAL AWARDS

Kini nga kategorya nag-ila sa indibidwal nga kahinungdanon ug adunay epekto nga pagsaysay. Ang mga awards mao ang:

Newsmaker of the Year: Gipasidunggan ang usa ka journalist diin ang ilang binuhat nga adunay dakong epekto sa komunidad ug industriya.

Editor of the Year: Giila ang talagsaong pagpangulo sa editoryal ug mga kontribusyon sa journalism.

Ang matag kategoriya adunay tulo ka mananaog: 1st ug 2nd placers makadawat og ganting salapi ug tropeyo, samtang ang 3rd place winners makadawat ug certificate.

Ang mga entry pagahukman base sa content, estilo, epekto, ug integration. Ang mga mananaog ipahibalo ug ihatag sa Disyembre 2024.

Unsaon Pag-apil?

Ang mga interesadong journalists ug content creators mahimong magparehistro ug mosumite sa ilang mga entry pinaagi sa GMEA@11 website.

Ang GMEA@11 nahiuyon sa Globe’s sustainability pillars: Digital Nation, Care for People, ug Care for Environment.

Kini nga mga haligi nagiya sa mga tema ug sulud sa mga entry, pagsiguro nga ang mga pasidungog makatampo sa mas lapad nga mga katuyoan sa katilingban.

Para sa dugang impormasyon bahin sa GMEA@11, palihog email sa gmea@globe.com.ph. / PR