Pagdili sa tinted windows sa mga sakyanan sa gobiyerno, giduso

Gitinguha nga idili na ang paggamit og mga tinted windows sa tanang sakyanan sa City Hall aron maseguro ang katin-awan ug hustong paggamit sa kabtangan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ubos sa gisugyot nga ordinansa ni Konsehal Harold Kendrick Go, kinahanglang makita ang sulod sa mga sakyanan sa City Hall ug barangay aron mapakgang ang bisan unsang personal nga paggamit sa pundo sa publiko.
Ang maong ordinansa nagtumong sa pagdili sa paggamit sa mga tint, kurtina, blinds, ug uban pang mga kagamitan nga makababag sa panan-aw sa sulod sa mga sakyanan nga gipanag-iya sa City Hall.
Tuyo niini nga mapalambo ang transparency ug accountability sa paggamit sa mga salakyan nga gipanag-iya o gipundohan sa siyudad ug sa mga barangay niini. Lakip sa sakop niini ang tanang motor vehicles nga gipanag-iya, gi-lease, gidonar, giabangan, o gigamit sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo o sa mga barangay, lakip na kadtong nakuha o gimentinar gamit ang pundo sa publiko.
Kon maaprobahan, ang ordinansa magmando sa tanang nalambigit nga sakyanan nga tin-aw ug wa'y babag nga mga bildo.
Ang sugyot naghatag sa mga opisina ug barangay og 60 ka adlaw gikan sa pag-epekto sa ordinansa aron tangtangon ang mga gidili nga materyales ug ipasusi ang ilang mga sakyanan.
Ang mga sakyanan nga mapakyas sa pagsunod human sa maong lugway dili na hatagan og fuel, lubricant, repair, ug maintenance funds sa siyudad o barangay hangtod nga makakuha sila og sertipikasyon sa pagsunod gikan sa Department of General Services (DGS).
Duna hinuoy mga exempted sa ordinansa sama sa mga emergency vehicles, sakyanan sa balaod o seguridad nga anaa sa special mission, ug mga kaso nga may medikal nga panginahanglan nga dunay sertipikasyon sa doktor.
Ang Cebu City Transportation Office (CCTO), Cebu City Police Office (CCPO), ug DGS mao ang gitahasan sa pag-inspeksyon sa mga sakyanan sa kadalanan, parking area, ug sa sulod sa mga buhatan sa gobiyerno.
Ang ordinansa nagpahamtang og multa nga gikan sa P3,000 hangtod P5,000.
Mahimo sab nga pasakaan og kasong administratibo ang mga opisyal nga nagdumala kon sige og balik o gitugotan ang maong kalapasan.
Bisan tuod og legal kini, ang Land Transportation Office (LTO) nag-regulate sa pag-tint sa mga bildo sa sakyanan diin girekomendar ang 70 porsiyento nga Visible Light Transmission (VLT) alang sa front windshield ug 50 porsiyento sa kilid.
Ang mas taas nga porsiyento sa VLT nagpasabot nga mas hayag ang tint ug mas daghang kahayag ang makalusot. / EHP