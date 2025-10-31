Pagdugdog sa Thunder nagpadayon

Laing domi-nan--teng duwa ang gipakita ni Shai Gilgeous-Alexander aron agakon ang host Oklahoma City Thunder ngadto sa dakong kadaugan batok sa Washington Wizards, 127-108, ning Biyernes, Oktubre 31, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Gilgeous-Alexander, kinsa maoy kasamtangang NBA Most Valuable Player ug Finals MVP, nirehistro og 31 puntos, tulo ka rebounds ug pito ka assists, nga iyang nahimo bisan wala na siya niduwa sa 4th quarter.
Sa kadaugan, napahugtan og gamay sa defending champions ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 6-0 nga rekord.
Sa ikaduhang sunodsunod nga higayon, ningkombati ang Thunder nga wala ang duha sa ilang labing mga sinaligan nga sila si Chet Holmgren ug Jalen Williams.
Sa labing unang higayon nga ningkombati ang Thunder nga wala sila si Holmgren ug Williams, ning-agi sila og grabeng pagpanghulga una nila napayukbo ang Sacramento Kings sa niagi nilang duwa.
Apan lahi na ang dagan sa sugilanon sa pagpakigsangka Thunder sa Wizards gumikan kay kanunay sila naglabaw gikan pa lang sa sinugdanan.
Dako nga rason niini mao ang pagbalik og duwa ni Isaiah Joe sa Thunder.
Si Joe, kinsa wala nakapakita og aksyon sa nag-unang lima ka mga duwa sa Thunder tungod sa angol sa iyang tuhod, niamot og 20 puntos alang sa kadaugan.
“He hit the ground running,” asoy ni Thunder coach Mark Daigneault.
Matod ni Joe nga iya kining nahimo tungod sa pagsalig nga gihatag sa iyang mga kauban ngadyo kaniya bisan bag-uhay lang siya nibalik gikan sa pagkaangol.
“Man, my teammates, I’ve got to give them all the credit -- they find me when I’m open. The rest, I just had to do my job and make shots,” matod ni Joe.
Si Ajay Mitchell nidugang og 20 puntos samtang nitampo og 17 puntos si Isaiah Hartenstein alang sa Thunder.
Ang Wizards, nga nahagbong sa 1-4 nga rekord, gipangulohan ni CJ McCollum pinaagi sa iyang 19 puntos, nitunol 16 puntos si Bilal Coulibaly samtang nidugang og 14 puntos si Alex Sarr. / Gikan sa wires