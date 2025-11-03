Pagdugdog sa Thunder wala'y puas

Padayon ang pagdugdog sa host Oklahoma City Thunder ug nangabungog niini ang nagkagidlay nga New Orleans Pelicans, 137-106, sa Lunes, Nobiyembre 3, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kadaugan, napahugtan sa defending champions ang ilang paggunit sa overall leadership dala ang 7-0 nga rekord ug sila na lang ang bugtong puwersa nga wala pa nakatilaw og pilde sa 2025-26 season. Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga season nga nakasugod og 7-0 ang Thunder.
Balanseng atake ang gihimo sa Thunder diin walo sa ilang mga magduduwa ang nakamugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 30 ni Shai Gilgeous-Alexander kinsa maoy kasamtangang regular season MVP ug Finals MVP.
Si Gilgeous-Alexander nakatabla ni legendcary Oscar Robertson human siya nakamugna og 20 puntos o labaw pa sulod sa 76 ka sunodsunod nga mga duwa.
Ikaduha kini sa rekord nga naposte sa laing iconic player nga si Wilt Chamberlain kinsa nakarehistro og 196 ug 92 sa iyang panahon.
Sa ikaduhang sunodsunod nga duwa, nagkinahanglan lang si Gilgeous-Alexander og tulo ka quarters aron makamugna og 30 puntos o labaw pa.
Pagsugod pa lang sa duwa, nagdilaab na ang opensa ni Gilgeous-Alexander ug perpekto siya sa nag-una niyang upat ka itsa ug nakamugna og lima ka assists sa 1st quarter pa lang.
Ning sangkaa, tanang mga sakop Thunder adunay kontribyuson sa opensa hinungdan nga sayon ra gyud nila ang tanan.
Kontrolado sa Thunder ang kombati gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan.
Sa ilang bahin, ang Pelicans nasugamak sa ikaunom nilang sunodsunod nga kapildihan gikan sa pagsugod sa season ug ika-13 nga sunodsunod lakip ang niaging season.
Ang Pelicans gipangulohan ni Zion Williamson pinaagi sa iyang 20 puntos samtang nidugang og 19 puntos si Trey Murphy III. / Gikan sa wires