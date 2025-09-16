Pagdumala sa PASVI sa Cebu Night Market gikuwestiyon

Gikuwestyon ang kalambigitan sa Participative Association of Sugbo Vendors Inc. (PASVI) sa Night Market sa dan Colon , Cebu City,
Ang PASVI maoy giila nga nagdumala sa Night Market.
Gituki sa City Council ang isyu sa awtoridad ug legalidad sa operasyon sa PASVI.
Atol sa executive session sa Martes, Septiyembre 16, 2025, gipangutana ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover ang mga opisyal sa siyudad ug Muslim leaders kon kinsa ang naghatag og pagtugot sa maong kalihukan.
Si City Administrator Albert Tan niklaro nga ang iyang buhatan nisuporta lang sa resolusyon nga giendorso sa Office of the Mayor nga nag-aprobar sa temporaryong pagsira sa Colon Street alang sa night market ug bazaar. Gidugang niya nga ang Cebu City Transportation Office (CCTO) ug ang Business
Permit and Licensing Office (BPLO) niisyu sab og mga clearances ug special permits aron maseguro nga masunod ang mga regulatory requirements.
Matod ni Tan wala silay nahibaw-an sa pasangil nga nagkolekta og P6,000 nga binuwanang bayad sa abang gikan sa mga vendor.
Nidugang siya nga bisan ang Gasa ang gitahasan sa pag-regulate sa mga vendors, wala pa kini mahitabo sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival.
Si Jeannat Aliih Cortes, ang pangulo sa Office of Muslim Affairs and Indigenous Cultural Communities (OMAICC), niangkon nga ang iyang buhatan nitabang lang sa Muslim vendors ug nag-certify sa mga aplikante, apan dili sila maoy direktang nagdumala sa night market.
Si Syria Lawyer Abubakar Gunang sa National Commission on Filipino Muslims niingon nga ang PASVI nga gipangunahan ni convenor
Ibrahim Mike Ginyalan, nangayo og pagtugot sa mayor’s office aron himuon ang night market atol sa Pasko ug Sinulog.
Sila ang gitahasan nga mo-comply sa mga rekisitos sama sa pagkuha og barangay clearances gikan sa Parian, Kalubihan, ug Santo Niño, ingon man mga permits gikan sa BPLO ug CCTO.
Si BPLO officer-in-charge Jared Limquiaco niklaro nga ang siyudad nakakolekta og P281,500 gikan sa 100 ka stalls pinaagi sa special permit fees.
Matod niya, dili kini business permits kondili temporaryong pagtugot sama sa gihatag sa mga stalls sa malls.
Gipasabot ni Limquiaco nga dili ang BPLO ang magdumala sa night market kay kaniadto kini gi-regulate sa Gasa Board.
Si Konsehal Alcover niingon nga kon wa ang Gasa, ang night market nag-operate nga walay lig-on nga legal nga basehan.
Ang Cebu Night Market nagsugod sa Septiyembre 12 ug nag-operate matag adlaw.
Daghang vendors ug residente ang nagpadayag na sa ilang kabalaka bahin sa gubot nga pag-allocate sa mga pwesto ug sa gipasangil nga profiteering sa mga “dili opisyal nga organizers.”
Sigon ni Alcover nga ipadayag niya ang maong isyu pag-usab sa regular nga sesyon sa City Council ug nipasidaan nga posibleng ipasira ang night market kon dili kini moagi sa saktong regulasyon. / CAV