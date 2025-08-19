Pagduwa sa Gilas prayoridad ni Alas

Bisan kasamtangang naa sa Amerika si Filipino Kieffer Alas alang sa iyang tinguha nga makaduwa sa US NCAA, iyang klaro nga magpabiling andam siya moduwa sa Gilas Pilipinas alang sa nagkadaiyang international competitions.
Si Alas, 18, kasamtangang naa sa Layton Christian Academy sa Utah aron moduwa sa tunghaan alang sa NCAA Division 1 school sa kolehiyo.
Apan gipasabot ni Alas, ang pagrepresentar sa Pilipinas mapabilin niyang prayoridad.
Si Kieffer, kinsa anak ni kanhi Philippine national team coach Louie Alas, usa sa batan-ong Pinoy nga mga basketbolista nga adunay dakong potensyal. / ESL