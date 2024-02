Pages: Sports center maandam na

Ang rehabilitasyon sa Cebu City Sports Center (CCSC) mahuman sa gitakdang pag-host sa Siyudad sa tinuig nga Central Visayas Regional Athletic Association (CVRAA) sa Mayo.

“It has to be finished. We have no choice,” matod ni John Pages, chairman sa Cebu City Sports Commission, atol sa teleradyo online program sa City Hall sa Martes, Pebrero 13, 2024.

Matod ni Pages nga ilang gipaabot nga moabot sa 10,000 ngadto sa 12,000 ka mga atleta ang mangabot gikan sa nagkadaiyang mga dapit sa Rehiyon 7.

Matod niya giaspalto na nila ang oval track, ug sa Marso ilang ibutang ang goma.

Mahitungod sa Olympic-sized nga swimming pool, siya niingon nga hapit na usab kini mahuman, ug nidugang nga ang kanhi kiddie pool tupad sa main pool gihimong warm-up pool.

Matod niya nga ang oval track ug swimming pool bukas sa publiko karong Abril.

Matod niya nga gipundohan sa City Government ang rehabilitasyon sa oval track, samtang giabaga sa pribadong entidad ang mga galastuhan sa pag-ayo sa pool ug mga banyo.

Matod niya nga ilang ipahibalo ang ilang mga ngalan atol sa unveiling.

Matod niya kausa ra na-rehabilitate ang CCSC sukad niadtong 1994, ug kini nahitabo niadtong 2011.

Sa bahin sa mga atleta nga mosalmot sa Palarong Pambansa sa dakbayan sa Sugbo sa hinapos nga bahin ning tuiga, papuy-on sila sa mga tunghaan base sa matag rehiyon.

“One region will stay in one school. Wala nato sila gibungkag kay aron kaila na sila daan. Of course, when they prepare, they are really together... ilang coaches, tanan, and even their regional director sa (of) DepEd (Department of Education) will normally stay with them,” pasabot ni Pages.

Matod niya andam na ang mga venue sa eskwelahan, pero gikinahanglan lang nila ang refinement.

Pipila sa mga tunghaan nga puy-an sa mga atleta naglakip sa Don Sergio Osmeña, Don Vicente Rama, Pardo, Guadalupe, Labangon, Lahug, Mabolo, Punta Princesa, Zapatera, Talamban, ug Tisa.

“Kini ang mas dagkong mga eskuylahan, ug ang mga atleta papuy-on didto,” ingon ni Pages.

Siya niingon nga ang mga atleta mobiyahe ngadto sa lainlaing mga dulaanan depende sa mga dula nga ilang duwaan, ug nidugang nga ang City Government maoy mohatag sa transportasyon.

Hinuon, matod niya nga wala pa silay ulahi nga mga detalye.

Siya niingon nga ang pipila sa mga partisipanteng probinsya mahimo usab nga magdala sa ilang kaugalingon nga transportasyon.

Siya miingon nga ang National Capital Region nihangyo nga mopuyo sa eskuylahan nga labing layo sa sentro sa siyudad aron masiguro nga ang mga atleta niini dili molighot sa pagsuroysuroy.

Matod niya aduna usay kompetisyon alang sa labing limpyo nga billeting quarters.

Si Pages nagkanayon nga ang CCSC maoy magsilbi nga main venue sa tinuig nga multi-sport event. Gawas sa pag-host sa athletics, didto usab ipahigayon ang swimming competition.

Matod niya nga napatag na ang unom ka ektarya nga luna sa South Road Properties (SRP) diin ipahigayon ang batting sports: Softball, ug baseball.

Matod niya ang mga bleachers nga gigamit atol sa Sinulog maoy gamiton sa pag-accommodate sa mga manan-aw.

Gitataw ni Pages nga ang closing ceremony adto ipahigayon sa SRP.

Matod niya nga ila na usab nga gi-finalize ang mga kasabutan sa Mandaue City alang sa paggamit sa Mandaue Sports Complex

/ AML