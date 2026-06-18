Paggamit og alternatibo nga ID sa Sr. Citizen tun-an ni Archival

Susihon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga rekisitos ubos sa Executive Order (EO) 077 human nihangyo ang konseho nga tugotan ang paggamit og alternatibong dokumento alang sa mga senior citizen nga nawad-an og orihinal nga OSCA ID sa pagkuha sa ilang financial assistance.
Matod ni Archival, andam niyang tun-an kon mamahimo bang dawatun ang photocopy sa OSCA ID uban ang laing valid government ID, apan kinahanglan nga mosubay gihapon kini sa balaod ug lagda sa accounting aron malikayan ang korapsyon.
Kini human nipaabot sa iyang privilege speech niadtong Hunyo 16 si Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr., tsirman sa Committee on Senior Citizen Affairs.
Gihangyo ni Alcover ang mayor nga ikonsiderar ang pagpatuman sa EO 077 tungod kay daghang mga hamtong ang nawad-an o naguba na ang mga ID tungod sa kalisod o sakit.
Gisugyot ni Alcover nga dawatun ang barangay certification, OSCA certification, o uban pang government ID imbes nga hikawan sa tabang ang mga tigulang.
Ubos sa EO 077 nga gipagawas ni Archival niadtong Hunyo 3, makadawat og ?3,000 matag kwarter, tag ?1,000 matag buwan ang mga senior citizen.
Sa kasamtangang lagda, estrikto nga orihinal nga OSCA ID ra ang dawaton ug gidili ang photocopy.
Kahinumduman nga gi-veto usab ni Archival ang sugyot nga tugotan ang mga kabanay sa pag-claim sa maong tabang alang sa mga masakiton tungod sa kabalaka sa tikas.
Hinuon, magsugod na ang pag-apud-apod sa financial assistance alang sa ikaduhang kwarter karong Hunyo 19 ubos sa bag-ong mga giya. / CAV