Paggamit og e-trikes sa Mandaue City, gitun-an

Ang taas nga presyo sa lana maoy nagtukmod sa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue nga ikonsiderar ang pagsagop sa mga electric tricycle (e-trike) nga de pasaheroan.
Matod ni Konsehal Carlo Fortuna, gitun-an na karon sa siyudad ang pagsagop sa mga e-trike, tungod sa bug-at nga palas-anon sa gasto sa lana alang sa mga drayber ug mga sumasakay.
“Yes, actually, because fuel prices keep rising, and it’s very unlikely they will go down in the near future,” matod ni Fortuna, samtang iyang gihatagan og gibug-aton ang dinaliang panginahanglan sa pagpangita og alternatibo.
Iyang gipasabot nga ang pagsaka sa presyo sa lana adunay direktang epekto sa pletehan ug sa inadlaw-adlaw nga gasto sa operasyon sa mga drayber sa traysikol.
Aron masulbad kini, ang siyudad nagsusi sa mga electric-powered nga traysikol isip maayong opsyon alang sa mga drayber.
Gihimo nga ehemplo sa konsehal ang Isla sa Boracay, diin ang hingpit nga transisyon ngadto sa mga electric tricycle napatuman na pipila ka tuig ang milabay.
Hinuon, giklaro ni Fortuna nga ang matang sa e-trike nga giplanuhan alang sa Mandaue lahi sa mga dili pormal o dili regulado nga mga yunit nga makita sa ubang mga dapit.
“So, that type of e-tricycle is what we are considering, not the ones you see in the mountains or in Carbon, not that kind,” matod ni Fortuna.
“It’s a design really intended for public transport called an ‘e-trike,” dugang niya.
Pinaagi sa usa ka resolusyon, gimanduan ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) ug ang Tricycle Franchise Board sa paghimo og lawom nga pagtuon alang sa luwas ug epektibong pagpatuman sa paggamit niining maong mga matang sa sakyanan.
Giklaro ni Fortuna nga ang mga e-trike did-an gihapon sa pag-agi sa national highway, sama sa ilang mga katugbang nga tradisyonal nga tricycle. / ABC