Paggamit og EV patrol cars gitun-an sa PNP

Gitun-an karon sa Philippine National Police (PNP) ang posibilidad nga iapil ang mga electric vehicles (EVs) sa ilang patrol fleet tungod sa hulga sa kakuwang sa suplay sa gasolina.
Kini gumikan sa nagpadayong tensiyon sa Middle East nga mahimong moresulta sa mas taas nga gasto sa operasyon.
Sa usa ka pamahayag, si PNP Chief Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga iyang gimanduan ang usa ka komprehensibong pagtuon aron mahibaw-an kon praktikal ug kasaligan ba ang mga electric vehicle alang sa operasyon sa kapulisan.
“For an agency that is dependent on fuel in its daily operation, we view the Middle East tensions as a wake-up call for us to revisit the policy on patrol vehicle procurement,” matod ni Nartatez.
Apan iyang giklaro nga kinahanglan una silang mopahigayon og kaugalingong pagtuon kon haom ba kini sa inadlaw-adlaw nga trabaho sa mga personnel nga anaa sa operasyon.
Kini nga lakang nahiuyon sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga nag-awhag sa mga ahensiya sa gobiyerno sa pagpangita og malungtarong solusyon aron maseguro ang walay hunong nga serbisyo publiko taliwala sa mga hagit sa enerhiya sa nasod.
Sumala ni Nartatez, ang pagsaka sa presyo sa lana direktang makaapekto sa operational costs sa mga yunit sa kapulisan sa tibuok nasod.
Gipasidan-an na sa mga eksperto sa seguridad ug enerhiya nga ang lugway nga panagbangi sa Middle East mahimong makababag sa global oil supply.
Bisan pa man sa pagsuway niining mga electric patrol vehicles, gipasabot ni Nartatez nga ang bisan unsang kausaban sa ilang mga sakyanan kinahanglan nga dili makasakripisyo sa kapaspas ug pagkakasaligan nga gikinahanglan sa police response.
“Part of the study is its operational suitability. Public safety remains the top priority,” nagkanayon ang PNP chief . / TPM / SunStar Philippines