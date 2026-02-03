Paggamit og plastic bottles gidili na sa Mandaue City govt.

Giawhag sa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue ang mga empleyado sa gobiyerno ug ang mga lumulupyo nga kunhoran ang paggamit sa mga disposable nga botelyang plastik.
Inay mopalit og debotelya, giawhag sila sa pagbalhin sa paggamit og mga reusable water bottles, flasks, o tumblers isip kabahin sa mas dako nga kampanya sa siyudad batok sa nagkadaghang problema sa basura.
Matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, kini nga inisyatiba nagtumong sa pag-awhag og kausaban ug aron magsilbing ehemplo sa komunidad.
Giklaro sa mayor nga wala pa gihimong mandatory ang maong lakang tungod kay ang pag-usab sa naandan nagkinahanglan og igong panahon.
Gitumbok ni Konsehal Carlo Fortuna ang kamahinungdanon sa pag-atubang sa krisis sa basura sa siyudad.
Nanawagan siya dili lang sa City Hall kondili sa tanang buhatan sa gobiyerno, lakip na ang mga nasyonal nga ahensiya sa Mandaue, sa pagdala og kaugalingong sudlanan ug mag-refill na lang kaysa mopalit og disposable nga plastik.
Dugang ni Fortuna, gisusi na karon sa siyudad ang pagpatuman sa kasamtangang ordinansa bahin sa single-use plastics nga daw naluya ang pagpahamtang sa niaging mga tuig.
Matod niya, dunay mga tindahan nga mibalik na sab sa paggamit og plastik ug gusto nila kini nga hatagan og pagtagad, ilabi na kon dunay events.
Nalipay sab si Konsehal Jen Del Mar sa maong lakang ug gihulagway kini nga positibo alang sa pagtinabangay sa pag-atiman sa kalikopan. / ABC