Paggamit sa e-vehicle giduso sa Cebu City

Giawhag sa Cebu City Council ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), Office of the Mayor, ug ang Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) sa pagbalhin ngadto sa electric vehicles (EVs) aron makunhoran ang greenhouse gas emissions.

Sa giaprobahan nga reso­lusyon niadtong Miyerkules, Oktubre 9, 2024, ang Konseho nihangyo sa LTFRB sa paghimo og guidelines agig suporta sa Electric Vehicle Industry Deve­lopment Act (EVIDA).

Si Konsehal Rey Gealon, nangamahan sa resolu­syon, nihatag og gibug-aton sa panginahanglan sa regulatory frameworks ug guidelines nga makadasig sa transisyon ngadto sa EVs sa publiko ug pribadong sektor sa transportasyon.

Naglakip kini sa tin-aw nga mga regulasyon sa pag-isyu sa prangkisa, pag-istruktura sa pamasahe, ug mga insentibo sa operasyon alang sa pagsagop sa EV.

Ang SunStar nisuway sa pagkontak kang Eduardo Montealto, LTFRB 7 regio­nal director, apan wa pa siya motubag sa mga mensahe.

RA 11697

Ang Republic Act No. 11697, o ang EVIDA law, nga nahimong epektibo niadtong Abril 2022, maoy gisugyot nga solusyon sa gobyerno sa nagsaka nga presyo sa gasolina.

Gilauman nga ipasiugda ang pagtubo sa industriya sa de-koryenteng sakyanan ug tabangan ang nasod nga molihok padulong sa mas berde, fossil fuel-free nga transportasyon.

Gipahayag ni Gealon nga ang mga EV makatabang sa pagpakunhod sa carbon emissions, pagpauswag sa kalidad sa hangin, ug pagpasiugda sa paggamit sa renewable energy.

Dugang pa niya nga mas episyente ang mga EV, ug mas barato ang gasto sa elektrisidad alang sa pag-charge kay sa pag-fuel sa mga naandang sakyanan.

Giawhag usab ni Gealon ang Office of the Mayor sa pag-isyu og executive order aron madasig ang EV market, suportahan ang transisyon ngadto sa mga bag-ong teknolohiya, pagpakunhod sa pagsalig sa transport system sa fossil fuels, ug pagpaubos sa gas emissions gikan sa road transport.

INIYATIBA

Sa miaging report sa SunStar, si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nipahibawo niadtong Septiyembre sa inisyatiba nga nagtumong sa pagpakunhod sa carbon footprint sa siyudad ug pagpahiuyon sa Republic Act 11697 nga nag-require sa mga ahensya sa gobyerno, lakip na ang local government units, sa pag-convert sa labing minos 10 por­siyento sa ilang fleet ngadto sa electric vehicles. / JPS