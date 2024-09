Paggamit sa improvised, temp. plates gilugwayan

Gilugwayan sa Land Transportation Office (LTO) ang pagpatuman sa lagda sa pagdili sa paggamit sa improvised ug temporary license plates alang sa motor vehicles ug motorcycles.

Unang gitakda nga deadline niadtong Dominggo, Septiyembre 1, 2024, apan giuswag na kini ngadto sa Disyembre 31, 2024.

"We ask the motorists to claim and install their respective license plates as soon as they are available either in the car dealerships and replacement plates in our offices,” matod ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza sa pahayag nga giluwatan sa Dominggo, Septiyembre 1.

Si Mendoza nipasabot nga dili kini himuong excuse o pasangil sa motor vehicle owners kansang license plates available o naa para mabutang sa ilang sakyanan.

Sa sayo pa, ang LTO niluwat og circular nga nagmando batok sa paggamit sa unofficial ug temporary license plates alang sa vehicles human nasuta sa imbestigasyon daghang bag-ong vehicle owners ang wala nagpakabana sa pag-claim sa official plates.

Liboan ka license plates ang wala pa makuha bisan kon nipahibalo na ang car dealers sa ilang mga kustomer nga naa na ang ilang license plates.

Matod ni Mendoza, iyang gimandoan ang LTO regional directors ug district offices sa pakig-alayon sa local governments sa pag-apud-apod sa license plates.

“Ang natitira na lamang pong backlog ay mga plaka sa mga motorsiklo at ito po ay ang focus namin ngayon in compliance with the directive from President Marcos to address all the backlog on license plates by June next year,” sumala ni Mendoza.

Dugang niya, ang pagbutang sa license plates mao usab ang tampo sa LTO sa pagbatok sa krimen human ang ubang sakyanan gigamit sa criminal activities.

“Wala na pong backlog sa mga four-wheel vehicles so there is no reason for these vehicle owners not to claim and install them in their vehicles,” gidugang ni Mendoza.

Una nang nimugna og kalibog ang memorandum sa LTO bahin sa lagda sa plaka sa sakyanan ug pagpanakop sa makalapas hinungdan nga nihugpa ang daghang mga motorista nga mga tag-iya og sakyanan ug mga motorsiklo sa mga buhatan sa naasoy nga ahensia sa tibuok nasod, sama sa LTO 7 sa Robinsons Galleria sa dakbayan sa Sugbo nga niabli bisan niadtong Sabado, Agusto 31, 2024. / CDF