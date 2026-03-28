Paggamit sa libre nga bus sa Lapu-Lapu gipalapdan

Gipahibawo ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan nga mas gipalapdan ang pagtunol og libre’ng serbisyo alang sa mga Oponganon aron mas daghan ang makapahimulos.
Matod pa nga nagpadayon ang paggamit sa mga bus sa siyudad nga libre sama nalan kon adunay lubong, school activities, ug Libreng Sakay sa mga commuter.
Mas gipalapdan pa ang deployment sa maong sakyanan aron mas daghan ang maka-avail ug makadaginot sa ilang inadlaw nga biyahe.
Gisaad nga sa di madugay matunol na sab ang fuel subsidy alang sa mga traysikol drayber nga gikan sa pundo sa nasudnong kagamhanan nga ginaagi sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Dugang niini, ang siyudad maghatag usab og lokal nga fuel subsidy alang niadtong wa maapil sa national fuel subsidy, sama sa mga pumpboat operators ug mananagat.
Tungod sa maong prayoridad, nakadesisyon ang lokal nga kagamhanan nga ikanselar ang pundo alang sa “Sad-Sad Festival” karong tuiga, aron nga magamit sa mas mahinungdanon nga panginahanglan ilabi na sa nasinate nga krisis niini pagsulbong sa presyo sa produktong petrolyo. / DPC