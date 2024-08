Paggamit sa nakolekta'ng multa sa traffic violation, irregular?

Koleksiyon sa traffic violation penalties sa dakbayan sa Lapu-Lapu gimarkahan nga “Other Payables” sa financial records nga nagpasabot sa wa pagtuman sa saktong budgeting process sa balaod.

Base sa audit report sa Commission on Audit (COA) 2023, gibutyag sa mga state auditor nga ang siyudad mi-disburse og kinatibuk-ang kantidad nga P850,440 gikan sa traffic violation fine collections, apan napakyas sa pagsunod sa naandan nga financial procedure nga misupak sa mga specific section nga gipahamtang sa Republic Act (RA) No. 7160.

Ang mosunod nga mga disbursement nga gi-charge sa koleksyon gikan sa Traffic Violations nga moabot ngadto sa P850,440:

* Ang paghatag og P9,000 nga cash advance ni Amelita Baltazar nga maoy gikuhaan sa pagbayad og honorarium sa resource speakers niadtong Hunyo 29, 2023.

* Pagbayad sa 600 ka mga pagkaon (usa ka adlaw) snacks sa buntag ug paniudto alang sa 10 ka adlaw nga training/seminar sa bag-ong gi-hire nga traffic enforcers niadtong Hulyo 20, 2023 nga mokabat sa kinatibuk-ang P194,880.

* Pagbayad sa 4,000 ka booklet citation tickets (carbonized) niadtong Agusto 01, 2023 nga moabot sa P600,000.

* Pagbayad sa 12 ka liquified petroleum gas (gigamit sa road markings) niadtong Agusto 3, 2023 nga mokabat sa kinatibuk-ang P46,560.00.

Ang report sa COA nitumbok nga ang Siyudad nakalapas sa Sections 305 (a) ug 306 (b) subay sa Section 22 (c) sa RA No. 7160.

Samtang ang Section 305 (a) sa RA No. 7160, item 10.3 sa COA audit, nagkanayon nga "no money shall be paid out of the local treasury except in pursuance of an appropriations ordinance or law.”

“Appropriation is a formal authorization issued by ordinance that directs the payment of local government funds for services and goods, under specific conditions or for designated purposes," tipik sa statement sa COA.

Ang COA nirekomendar sa City Government nga ipasabot ang mga koleksyon gikan sa traffic violations isip income sa General Fund (GF).

Pinaagi sa GF, kini makasiguro nga ang mga pundo moagi sa “usual budgeting process agi og pagsunod sa accounting, budgeting, auditing laws, ug rules and regulations.”

Sa item 10.7 sa COA audit, ang City Accountant, atol sa exit conference, namahayag nga ang mga multa gikan sa traffic violations matala sa GF sugod sa Enero 2024 isip usa sa mga tinubdan sa pundo alang sa proseso sa pag-budget.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan aron nga mapangayoan og habig apan wala pa motubag ang City executive chief atol niining pagsuwat. / DPC