Paggamit sa pundo sa CBRT sa pedestrianization gikwestyon

Sobra nga kuwarta gikan sa pagpatuman sa unang package sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) gigamit sa pagpundo sa pedestrianization project sa downtown Cebu City.

Kini ang gibutyag ni City Councilor Jocelyn Pesquera sa pakighinabi sa online news and commentary program sa SunStar Cebu nga “Beyond the Headlines” niadtong Lunes, Hulyo 1, 2024,

Gitataw ni Pesquera nga gikan sa loan ang maong kuwarta kansang katuyoan wa maglakip sa pedestrianization project.

Giawhag niya ang publiko sa pagpasaka og kaso atubangan sa Omdudsman, apan wala niya gitumbok kon unsa kini nga kaso.

Sumala sa atg.com, ang pedestrianization nagtumong sa proseso sa pagtangtang o paglimit sa trapiko sa mga sakyanan aron unahon ang pag-access sa mga pedestrian sa mga pampublikong lugar.

Si Pesquera niingon nga ang pedestrianization project molusot sa mga bahin sa Osmeña Blvd., nga gikan sa Plaza Independencia sa sidlakan ngadto sa Capitol building sa kasadpan.

“V. Rama is only up to Taboan, not reaching the sea. Gorordo Ave. is only up to General Maxilom. That’s (Osmeña Blvd.) the only road nga naka-east to west nya pagkahuman imong gub-on just because sobra ang kwarta sa CBRT,” matod pa ni Pesquera.

“What kind of mindset do they have that just because there is money they’ll use it all up? That is why some people start to question, ‘Why are they pushing?’ Why is it necessary to spend?’” matod niya.

Ang lokal nga magbabalaod niingon nga ang pedestrianization project wala magtan-aw sa klima sa nasod, nga mahimong init ug alimuot kaayo panahon sa ting-init ug basa sa panahon sa ting-ulan.

Dili sama sa ubang mga nasod sa gawas diin ang mga residente nagpahimulos sa patas nga panahon pinaagi sa paglakaw sa halapad nga mga dalan nga pedestrianized, ingon niya.

“Gamay na ang atong mga karsada ug uban sa pedestrianization mas gamay pa ni,” matod niya.

Matod usab ni Pesquera nga substandard ang mga karsada sa dakbayan sa Sugbo ug wala makaabot sa minimum standards sa gikasabotan nga gilapdon sa karsada.

“Ang standard width kay 3.25 meters kada lane, pero dinhi kay 2.75 meters,” matod niya.

Sa laing bahin, ang konsehal sa dakbayan nipahinumdom sa mga opisyal sa gobyerno nga sa dili pa mohimo og programa, kinahanglan nga konsiderahon nila ang ubang stakeholders.

Siya niingon nga kinahanglang hatagan og alternatibong mga dalan diin makaagi ang mga sakyanan sa dili pa moagi sa usa ka lugar.

Siya niingon nga ang pagbag-o sa mga rota, ilabina sa mga public utility vehicle, nagkinahanglan og daghang proseso, lakip na ang pagsumite sa proposal ngadto sa City Council.

Kinahanglang mopasar og ordinansa ang Konseho ug kinahanglang ipahigayon ang public hearing.

“Taas pa kaayo nag proseso usa ta makaimplementar ,” matod ni Pesquera.

Hinuon iyang giangkon nga aduna nay plano ang City Planning and Development Office nga wala pa isumite sa konseho.

Nahinumdom si Pesquera sa nahitabong lamppost sa downtown area. Gibutang kini nga wala ang kinahanglan nga mga permiso, nga miresulta sa pagtangtang niini sa mando ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia.

“Ug ang CBRT management gani nagpadala og request for permission to council ug mao to nagpatawag mi og executive session para hisgotan para ila ipresentar ang ilang plano ug natingala mi nga nangayo pa silag permiso, pero gi-install na nila ang mga posts unya naa sila nagpahigayon usab og pipila ka pagpangubkob. Ug sa kagamay sa karsada, nahimo pa gani nga gamay,” matod niya. / JPS