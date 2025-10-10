Pagguba sa dan, sementuhon og ibalik ipaundang ni Dizon

Gipahunong ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secraetary Vince Dizon niadtong Biyernes, Oktubre 10, 2025, ang tanang mga kalihukan sa pag-reblock sa kalsada (road reblocking activities).
Sa usa ka press conference, matod ni Dizon nga iyang ipagawas ang department order mahitungod sa indifinite suspension sa road reblocking activities, gawas lang sa nagpadayon nga maintenance sa mga kalsada nga nadaut tungod sa posibleng kurapsyon o pangurakot.
Iyang namatikdan nga pipila ka kalsada ang gi-reblock bisan og wala kini problema.
“Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit. Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Kasi pinagkakakitaan lang iyon. Pinagkakakitaan yung pagsisira. Pinagkakakitaan din ‘yung paggagawa ulit,” matod ni Dizon.
Gitumbok ni Dizon ang duha ka gimugna-mugna lang nga road reblocking activities sa Bocaue, Bulacan ug Tuguegarao City sa Cagayan.
Dugang pa niya, ang ahensiya maghimo og mga polisiya aron mapugngan ang kurapsyon sa mga buhat sa pag-reblock sa kalsada.
Giawhag ni Dizon ang publiko sa pagtaho sa ahensiya sa mga kadudahan ug kuwestiyonable nga mga trabaho sa kalsada sa ilang mga dapit. / TPM / SunStar Philippines