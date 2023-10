Pagguba sa mga fishpen giuswag

Ang Konseho sa Dakbayan sa Mandaue nisugyot nga i-postpone ang demolisyon sa kapin o kulang 32 ka mga fish pen nga nahimutang sa Sitio Tubigan, Barangay Banilad, dakbayan sa Mandaue.

Atol sa regular session sa Lunes, Oktubre 23, ang Sangguniang Panglungsod sa Mandaue, pinangulohan ni Bise Mayor Glenn Bercede, niingon nga subay sa desisyon, mandoan sa Konseho ang tanang departamento nga nalambigit sa clearing initiative, partikular na ang Task Force “Atong Problema, Atong Solusyon sa dakbayan “(APAS) nga makig-meeting nila ug paminawon una ang ilang mga habig sa maong butang sa dili pa ipadayon ang demolisyon.

Ang team nga gilangkuban sa mga sakop gikan sa City Legal, Planning and Development and Engineering Offices ug Department of General Services (DGS) ug Housing and Urban Devt. Office (HUDO), gilusad niadtong Oktubre 5 isip kabahin sa flood mitigation nga paningkamot sa Dakbayan.

Si Oliver Cabahug, presidente sa Tubigan Banilad Homeowners Association (TBHA), ug ang miyembro nga si Rachel Bregente, nga nagrepresentar sa fish pen owner, nitambong usab sa session ug nakigtagbo sa mga sakop sa Konseho sa Lunes.

Sa habig sa mga lumolupyo, sila si Cabahug ug Bregente ninghangyo sa Konseho sa Dakbayan sa pagsusi kon ang pagguba sa ilang mga fish pen maoy katapusang paagi, gawas sa paggamit sa ubang mga paagi aron masulbad ang problema sa maong dapit.

BITO

Si City Councilor Cynthia Cinco Remidio nikuwestiyon kon nahibawo ba ang mga residente nga ang lugar nga nahimutangan sa mga fish pen adunay 2 metros nga diyametro nga “bito” o sinkhole nga sumpay sa Barangay Cabancalan nga mosuyop sa tubig nga nagagikan sa kabukiran sa dakbayan sa Sugbo ug magpaagas sa tubig sa ilawom sa yuta ug motumaw sa Jagobiao outfall.

Gipasabot ni Bregente nga ang fish nets gibutang nga elevated gikan sa silt ug wala makababag sa gituohang catch basin sukwahi sa gituohan sa Kagamhanan sa Dakbayan, nga maoy hinungdan sa pag-awas sa tubig panahon sa kusog nga ulan.

Gisugyot ni Remidio nga ibalhin ang sinkhole, nga matod niya makatabang sa pagpaagas sa tubig baha sa maong dapit.

Si City Councilor Joel Seno nisugyot sa Konseho nga adunay mga eksperto nga mohimo og feasibility study aron masuta kon ang mga fish pen ba ang nag-unang hinungdan sa pagbaha sa maong dapit aron masabtan ang pangangkon sa mga fish pen owner nga wala masusi ang lugar sa wala pa mahitabo ang mga alegasyon sa pagbaha.

Niadtong Septiyembre, ang mga residente sa Santo Niño Village ningreklamo sa baha nga kutob sa liog human sa kusog nga pagbunok sa ulan, tungod kuno sa pagkahugno sa sementadong koral sa duol nga fishpond.

Si Engineer Mike Lim, usa sa mga sakop sa Board of Directors sa Sto. Niño Homeowners Association, niingon nga kini ang unang higayon nga niabot ngadto sa taga liog ang pagbaha sulod sa village.