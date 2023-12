Paghasi sa China wa makahadlok sa Pilipinas

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagkanayon nga ang Pilipinas magpabiling “undeterred” sa padayon nga agresyon ug provocations sa China sa West Philippine Sea (WPS).

Sa usa ka pamahayag nga gipagawas kaniadtong Dominggo sa gabii, Disyembre 10, si Marcos niingon nga ang mga aksyon sa China Coast Guard (CCG) ug ilang Chinese Maritime Militia (CMM) batok sa mga barko sa Pilipinas nga nagdala sa mga personahe sa militar “nagpalig-on lamang sa among determinasyon sa pagpanalipod ug pagpanalipod sa atong nasod, soberanya, katungod sa soberanya, ug hurisdiksyon sa West Philippine Sea.”

Giluwatan ni Marcos ang pa­mahayag subay sa water can­noning ug delikado nga maniobra nga gihimo sa China batok sa pipila ka mga barko sa Pilipinas nga nagpahigayon og regular nga resupply ug humanitarian operations sa Ayungin Shoal ug Bajo de Masinloc sa katapusan sa semana.

Ang mga aksyon nga gihimo sa mga barko sa China niresulta sa dakong kadaot sa mga barko sa Pilipinas.

“I have been in constant communication with our national security and defense leadership, and have directed our uniformed services to conduct their missions with the utmost regard for the safety of our personnel, yet proceed with a mission-oriented mindset,” matod ni Marcos.

Gisubli sa hepe ehekutibo ang iyang giingon nga ang Ayungin Shoal naa sa sulod sa Exclusive Economic Zone sa nasod ug ang bisan kinsang langyaw nga pag-angkon sa soberanya niini walay basehanan ug hingpit nga supak sa internasyonal nga balaod.

Namatikdan usab niya nga ang Bajo de Masinloc usa ka soberanong teritoryo sa Pilipinas ug usa ka integral nga bahin sa kapupud-an sa nasod. (TPM sa SunStar Philippines)