Paghatag og allowance sa mabdos, nagpasuso giuyonan

Gimando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagpalapad sa coverage sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) pinaagi sa paglakip sa mabdos ug nagpasuso nga mga babaye aron maseguro ang maayo nga panglawas sa ilang mga anak sa unang 1,000 ka mga adlaw.

Gipangulohan ni Marcos sa Martes, Hunyo 11, 2024, ang sectoral meeting uban sa National Economic and Development Authority (Neda), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health ug uban pang hingtungdang mga ahensya nga mipresentar sa ilang tagsa-tagsa ka pagtuon ug rekomendasyon sa reporma sa 4Ps cash grants.

Apil na niini ang paghatag og cash allowance sa mga kuwalipikadong mabdos ug nagpasuso nga mga inahan sulod sa unang 1,000 ka adlaw sa kinabuhi sa ilang mga anak aron maseguro nga makapangita sila sa gikinahanglang serbisyo sa panglawas aron malikayan ang malnutrisyon ug stunting.

Kini isip tubag sa kamandoan ni Marcos nga tun-an ang mga adjustment sa 4Ps cash grants aron matubag ang mga kakuwang sa panglawas sa sistema ug makatabang sa mga benepisyaryo nga makatugbang sa inflation.

“Okay. Yes. Let’s do that. On the first 1,000 days of a child’s life, bring the mother, the family into the system. That’s really good,” matod ni Marcos.

Ang DSWD ug Neda gitahasan sa paghimo sa tukmang mga numero ug ipasa kini ngadto sa Presidente aron ang gikinahanglan nga mga kausaban mahimo sa pag-apod-apod sa cash grants.

Ubos sa kasamtangang prog­ra­ma, ang 4Ps beneficiary-family makadawat og daycare ug elementary grant nga P300 matag bata matag buwan sulod sa napulo ka bulan, kondisyonal sa pag-eskwela sa ilang anak; P500 matag bata matag buwan sulod sa napulo ka buwan alang sa junior high school nga adunay susamang kondisyon sa pag-eskwela sa ilang anak ug P700 matag bata matag buwan sulod sa napulo ka buwan alang sa senior high school nga adunay susamang kondisyon.

Makadawat usab ang mga benepisyaryo og P750 matag buwan matag panimalay sulod sa 12 ka bulan, basta ang ilang mga anak nga nag-edad og dos ngadto sa 14 anyos mopailawom sa growth development ug monitoring, deworming, ug motambong sa family development sessions./ TPM / SunStar Philippines