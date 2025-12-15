Paghatag og tax relief sa mga negosyo'ng apektado sa bagyo, gisugyot

Imbes nga direktang wagtangon ang mga penalties ug dugang surcharges, nisugyot ang Cebu City Treasurer’s Office (CTO) sa paghatag og tax relief alang sa mga negosyo nga naapektuhan sa Bagyong Tino.
Mahimo kining gamiton sa pag-compute sa buhis sa negosyo ug bayranan alang sa tuig 2026. Kining maong rekomendasyon nagsunod sa usa ka resolusyon nga giaprubahan sa Cebu City Council nga nag-awhag ni Mayor Nestor Archival sa pagpatuman sa usa ka tax penalty waiver alang sa mga negosyo nga nagusbat sa bagyo.
Sa usa ka sulat nga pinetsahan og Nobiyembre 27, 2025, nga gipadala sa Konseho sa Dakbayan, ang CTO niingon nga ang mga establisemento sa mga barangay nga naigo sa bagyo mahimong isipon nga mikunhod ang ilang halin o walay halin gikan sa Nobiyembre 4 hangtod Disyembre 31, 2025, nga nagpakita sa alkanse nga namugna sa katalagman.
Bisan pa, gipatin-aw sa treasurer’s office nga dili kini makahimo sa pag-waive sa mga penalty, surcharges, interes, o uban pang bayranan sa pag-renew o pagproseso sa mga business permit kon walay naaprubahan nga ordinansa alang sa maong katuyoan, sumala sa gikinahanglan sa Local Government Code (LGC).
Gikutlo ni City Treasurer Emma Villarente ang Section 192 sa LGC ug Article 282 sa Implementing Rules and Regulations nga naglatid nga ang bisan unsang porma sa tax relief kinahanglan nga tugotan pinaagi sa balaod.
Samtang nagpahayag og simpatiya alang sa mga tag-iya sa negosyo nga naapektuhan, ang CTO niingon nga ang paghatag og lapad nga waiver sa penalties ug surcharges mahimong dili patas sa mga nagbayad og buhis nga matinud-anon nga nituman ug nibayad sa ilang mga obligasyon sa tukmang panahon.
Ang maong pagpatin-aw gipagawas isip tubag sa usa ka resolusyon nga giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan atol sa regular session niini sa Nobiyembre 11, nga nangayo sa waiver sa mga silot, surcharges, ug uban pang bayranan alang sa mga establisemento nga nahimutang sa mga lugar nga naapektuhan sa Bagyong Tino. / CAV