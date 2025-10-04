Paghatod sa ayuda nalangay sa trapiko

Gibanabana nga walo ka oras nga grabeng traffic ang gitaho niadtong Sabado sa buntag, Oktubre 4, 2025, padulong sa amihanang Sugbo samtang naglinya ang mga sakyanan aron ihatod ang mga relief goods sa mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog.
Nagsugod ang kahuot sa trapiko gikan sa Barangay Tayud sa Consolacion paingon sa Lungsod sa Liloan, ug niabot pa kini sa Jagobiao, Mandaue City, usa sa mga agianan paingon sa amihanang Sugbo.
Ang gridlock niabot usab sa Danao City ug sa usa ka bahin duol sa public market sa Carmen.
Nakita ang pipila ka mga sakyanan nga nagdala og relief goods nga nag-counter flow ug nagdagan sa hazard convoys aron makalusot sa kahuot.
Ang sitwasyon nigrabe human gitaho sa SunStar Cebu ang usa ka aksidente sa sakyanan nga naglambigit sa usa ka motorsiklo ug usa ka pickup truck sa Danao City.
Si Dr. Elisse Catalan, healthcare consultant sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo, nag-awhag sa mga motorista ug mga boluntaryo nga likayan ang pagdugang sa kahuot sa trapiko samtang nagpadayon ang relief operations sa mga dapit nga naigo sa linog.
Matod ni Catalan nga ang pagdagsang sa pribadong mga sakyanan nga naghatod og relief goods nakapahinay pag-ayo sa paglihok sa mga ambulansya, medical team, ug mahinungdanong mga suplay sama sa mga water tanker ug generator.
“Help is always welcomed. Many want to do something to lift the helplessness or frustration at the pace of distribution. But care should go beyond providing relief. Response and rehabilitation after the earthquake will go beyond this weekend. The road ahead is long, and we will need sustained support, ” matod ni Catalan.
Nihangyo si Catalan sa mga boluntaryo nga dili magdala og mga bata, tigulang, o huyang nga mga kauban kay wa’y kompleto nga trauma facilities sa norte.
Dugang niya nga duna na’y gitaho nga mga aksidente sa sakyanan niadtong Biyernes ug mahimo pa kining makalangan sa emergency response.
Gipasabot sa opisyal nga ang padayon nga kahuot sa trapiko mahimong makababag sa pagluwas ug life-saving operations kung mahitabo ang kusog nga aftershock o uban pang mass-casualty incidents. / DPC