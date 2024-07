Paghaw-as sa kalisdanan

Sila si Rizza ug Ronald Francisco, magtiayon nga taga lungsod sa San Jose, Negros Oriental, naninda og isda sa merkado.

Silang duha responsable nga mga ginikanan nga nagsuporta sa ilang mga anak.

Apan nag-atubang sila og mga hagit sa sayong bahin sa ilang kaminyuon.

“Nagtinabangay kami sa akong bana sa pagbaligya og isda kada adlaw para makakaon ang among duha ka anak,” matod ni Rizza.

BORN-AGAIN

Giangkon ni Rizza nga sila sa iyang bana nagbisyo kaniadto sa sama sa sugal, panigarilyo, ug pag-inom hangtod nga ang usa ka born-again Christian pastor mibisita sa balay.

Ang pagsangyaw nga ilang nadawat nakapukaw ug nakapadasig kanila sa pagpalayo sa mga bisyo nga ilang gihimo.

Ang ilang bag-ong nakaplagang pagtuo nakatabang nila sa pagbag-o sa ilang kinabuhi nga mas maayo, ug pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos.

PAKIGBISOG

Ang pakigbisog wala matapos dinhi tungod kay ang paghatag sa mga batakang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon, sama sa pagkaon ug mga gamit sa eskuylahan, usa ka way katapusan nga hagit.

Kon ang ilang pagtuo sa Diyos nakatabang nila sa pagbuntog sa ilang mga bisyo, ang 4Ps nakatabang nila sa pagbuntog sa ilang mga kalisod sa panalapi.

PROGRAMA

Niadtong Disyembre 2011, ang pamilyang Francisco nahimong usa sa mga benepisyaryo sa 4Ps sa San Jose, usa ka flagship program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Kini nagtanyag og conditional cash grants aron mapalambo ang panglawas, nutrisyon, ug edukasyon alang sa mga kuwalipikadong kabus nga panimalay.

Niadtong panahona, ang ilang kamagulangan ng aanak nga si Reina Joy, 9 anyos, ug manghod nga si Ronald II, 7 anyos.

Sukad nahimong kabahin sa programa, ang pamilyang Francisco miuswag sa ilang kahimtang sa pagpuyo.

Ang cash grants nga nadawat nakatabang kanila sa pinansyal nga pagsuporta sa panginahanglan sa edukasyon ug panglawas sa ilang mga anak.

Uban sa pinansyal nga tabang gikan sa gobyerno, nagamit nila ang ilang kinitaan sa hinayhinay nga pagpalapad sa ilang negosyo sa pagpamalit ug pagpamaligya og isda.

Dugang pa, pinaagi sa ilang makanunayon nga pag-apil sa binuwan nga Family Development Sessions (FDS), usa sa mga kinahanglanon sa 4Ps, si Rizza nakakuha og kahibalo nga nakatabang kaniya sa pagdumala sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya.

Ang mga topiko sa FDS sama sa financial literacy, kahimsog ug nutrisyon, gender, ug kalamboan nakatabang sa ilang pamilya ug nagpalig-on sa ilang relasyon ug sa ilang komunidad.

Isip self-employed fish vendors nga adunay hiniusa nga gibanabana nga binuwan nga kita nga P30,000.

Dihang nakatigom, nipalit ang pamilya og trak nga kargahanan ug nag-supply og isda sa San Jose Public Market ug sa kasikbit nga mga lungsod.

PAUTANG

Ang pamilyang Francisco miapil sa Perpetual Help Credit Cooperative Inc., nga naghatag sa mga miyembro og mga pahulam ug mga tinigom.

Uban niini nga membership ug sa tanan nilang mga paningkamot, ang pamilya Francisco nakaangkon og Level 3 o self-sufficiency level human sa welfare and development indicator (SWDI) nga gipahigayon sa 4Ps Municipal Link.

Ang pamilya nakakuha og kinatibuk-ang SWDI score nga 2.92269, nga nagpakita nga ilang matubag ang ilang mga batakang panginahanglan ug mamentinar ang pinansyal nga kalig-on.

Ang pamilya usa sa mga unang batch nga nigradwar sa San Jose, ug ang tanan ningtambong sa 4Ps Saulog ceremonial graduation nga gipahigayon niadtong Marso 26, 2024.

MAPASALAMATON

Mapasalamaton si Rizza sa maong ahensya. “DSWD, nakahaw-as kami sa kapobrehon tungod sa inyong tabang. Ang Ginoo, mag-ampo sa DSWD kanunay (DSWD, we are able to overcome poverty because of your help; God bless you always),” matod ni Rizza.

Gipasalig ni Rizza sa paghatag og tabang sa mga nanginahanglan ug pagpaambit sa mga panalangin nga ilang nadawat gikan sa Diyos.

Ang kamanghuran nga anak nga si Ronald II, Grade 11 na sa San Jose Provincial High School. Samtang, ang kamagulangan, si Reina Joy, nigradwar sa senior high school.

Gidawat usab nila ang usa ka bag-ong miyembro sa ilang pamilya, usa ka matahom nga batang babaye nga ginganla’g Sofia Reinn Markiesha, ang anak nga babaye ni Reina Joy, nga nagplano usab nga mopadayon sa iyang degree sa kolehiyo.

Sama sa giingon sa panultihon, buhata ang imong labing maayo, ug buhaton sa Dios ang nahabilin.

Ang pagbag-o sa pamilyang Francisco nagpakita nga uban sa grasya sa Diyos ug andam nga kasingkasing, makab-ot nimo ang tinguha sa imong kasingkasing ug mabag-o ang imong kinabuhi alang sa mas maayo. / PR