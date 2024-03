Paghawan sa mga poste gipapaspasan ni Gwen

Gimandoan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang tanang utility firms nga paspasan ang clearing operations o paghawan sa ilang mga poste nga nahimutang sa national roads sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo.

Ang mando gipaagi ni Garcia sa usa ka Memorandum No. 20-2024 subay sa nahiusahan niini sa gipatawag niyang tigom sa stakeholders aron makapadayon na ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa widening project niini sa probinsya.

Lakip sa gipatawag ang Visayan Electric Company ug Cebu Electric Cooperative ingon man ang telecommunication firms sama sa Globe, Smart/PLDT, Converge, ug Dito.

Una na nga niabot sa buhatan sa gobernador ang kalangay sa paghuman sa mga proyekto sa kadalanan gumikan sa mga poste.

Inisyal na hinuong na-identify nga ibalhin ang mga poste nga anaa sa kadalanan sa dakbayan sa Carcar.

Subay sa giluwatang mando, giawhag sa gobernador ang tanang telcos sa pagsusi sa ilang istribution boxes ug hiusahon ang linya niini sa usa lang ka poste nga ipahimutang sa mas luwas nga lugar aron kalikayan usab ang pagkaguba niini ilabi na panahon sa widening ug kon dunay mga kalamidad nga moigo. / ANV