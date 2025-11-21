Paghunong pagpanigarilyo, vaping gidasig atol sa forum

Public forum sa kahimsog sa baga ang gilusad sa Perpetual Succour Hospital Cebu Cancer Institute, uban ang Section of Pulmonology.
Kini subay sa pagpahigayon sa Lung Cancer Awareness Month niadtong Nobyembre 21, 2025.
Ang kalihukan nga gitawag og “Breathe Right, Live Bright: A Lung Health Awareness Lay Forum,” gihimo sa lobby sa Our Mother of Perpetual Succour Specialty Center.
Gitudlo ang pagpugong sa kanser sa baga ug ang mga peligro sa pagpanigarilyo ug pag-vaping.
Ang forum nagtuki sa tulo ka hisgutanan: ang mga peligro sa panigarilyo ug pag-vaping, kung unsaon paghunong sa panigarilyo, ug ang kanser sa baga kauban ang mga hinungdan sa kakuyaw niini.
Ang mga pulmonologist ug espesyalista sa kanser nagkalain-lain og panan-aw bahin sa kung giunsa ang panigarilyo ug pag-vaping sa pagtaas sa mga kaso sa sakit sa baga.
Gituki usab ang mga benepisyo sa sayong pagpugong, pagsusi, ug pagbag-o sa pamatasan sa kinabuhi.
Ang ospital nagtanyag usab og libre nga pulmonary function test (spirometry) alang sa unang 50 ka tawo nga mituman sa bisan unsang mosunod nga kriterya: mga tawo nga adunay talagsaon nga ubo, mga kanhi o karon nga nanigarilyo nga adunay labing menos mahurot usa ka kahon sa sigarilyo kada adlaw sa 10 ka tuig ug mga hamtong nga 40 anyos pataas.
Ang mga medikal nga espesyalista nanghangyo sa publiko nga hunongon ang panigarilyo ug mag-amping sa pag-vaping tungod kay ang bag-ong datos nagpakita og nagkadaghan nga ebidensya sa seryosong peligro sa kahimsog nga may kalabutan sa duha ka bisyo.
Ang Medical Oncologist nga si Dr. Ellie May Belarmino Villegas nanghangyo sa mga dili manigarilyo nga dili magsugod, samtang gipahinumdoman ang mga nagpadayon pagpanigarilyo sa paghunong kay dunay dayag nga benepisyo.
Gitataw usab ni Villegas ang kamahinungdanon sa mga pamatasan sa kinabuhi sa pagpugong sa sakit.
Ang Pulmonologist nga si Dr. Merci Angelie Uy nidason sa mga kabalaka, nga ang pag-vaping nagpakita og bag-ong mga sakit nga may kalabutan sa baga.
Dugang ni Uy nga ang pipila ka pasyente nga dili manigarilyo og tabako apan adunay kasaysayan sa pag-vaping karon naa na’y diagnosis nga adunay kanser sa sinus ug baga.
Sa laing bahin, si Dr. Junjie Zuasula nire-ko-men-dar sa pag-apil sa Tobacco Cessation Program. / ABC