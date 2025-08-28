Pagka-RDC 7 chairman wala dawata ni Gob. Baricuatro

Gibalibaran ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang nominasyon aron pangulohan ang Regional Development Council (RDC) 7 atol sa meeting niadtong Huwebes, Agusto 28, 2025.
Si Baricuatro, Bohol Governor Aries Aumentado, ug Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga nominado sa pagka-chairperson nga morepresentar sa government sector.
Hinuon, gipaluyohan ni Baricuatro ang laing nominado nga si Archival.
“Salamat kaayo sa nominasyon, apan gusto ko nga mohatag sa nominasyon ni Engr. Nestor Archival alang sa panaghiusa isip People’s Governor,” matod ni Baricuatro.
“Gubot na kung tulo pa mi, so, I would like to give way,” dugang niya.
Gidawat ni Archival ang nominasyon. “Gusto ko’ng magpasalamat ni Governor Pam kay mag-una gyud ning mga tigulang. I accept the nomination,” matod ni Archival.
Si Bohol Governor Aries Aumentado kinsa nominado sab sa sektor sa gobiyerno, nagpasalamat sa oportunidad.
“Dako kini nga oportunidad ug lig-on nga pagsalig gikan sa among mga kauban dinhi sa RDC. Unta, ako ang mapili nga RDC chair alang sa Region 7,” matod ni Aumentado.
Ang RDC mao ang labing taas nga policy-making ug coordination body alang sa socio-economic development sa usa ka rehiyon. Gidugtong niini ang mga local development plans ngadto sa nasudnong mga tumong.
Ang mga nominado alang sa private sector naglakip ni Argeo Melisimo sa Bohol ug Melanie Ng sa Sugbo.
Ang tanang nominado iendorso ngadto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa pag-aprobar.
Gipahigayon sa RDC 7 ang reorganization meeting alang sa mga bag-ong opisyal sa komite sa sunod nga tulo ka tuig. / CDF