Pagkahugno sa dike sa Dumanjug, ipasusi

Nimando og imbestigasyon si Dumanjug Mayor Guntrano “Gungun” Gica sa pagkahugno sa usa ka flood control structure o dike sa Barangay Kang-actol human sa pag-igo sa Tropical Depression Verbena sa Habagatang Sugbo.
Sa usa ka post sa Facebook niadtong Martes sa gabii, Nobiyembre 25, 2025, matod ni Gica nga iyang giinspeksyon ang apektadong lugar ug gikompirmar nga ang munisipyo mopasusi sa hinungdan sa maong insidente.
“Nakita nako ang sitwasyon sa Brgy. Kang-actol ug atong imbestigahon ang hinungdan sa maong pag-collapse sa maong flood control project,” matod niya.
Giklaro sab ni Gica nga sa ilang nadiskubrehan, ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nagpahibalo nga dili ang QM Builders ang contractor nga nalambigit.
“Initially, atong gitino, suma sa DPWH, dili QM Builders ang contractor sa nahugno nga flood control. Nakontak na sa taga DPWH ang contractor ug sila ningpasalig nga ila kini tarungon ug humanon sulod sa usa ka semana,” dugang niya.
Matod sa mayor, nagpadayon ang imbestigasyon niadtong Miyerkules, Nobiyembre 26, aron masuta kon nganong nahugno ang estraktura. / CDF / Hulagway gikan sa Facebook page ni Mayor Gungun Gica