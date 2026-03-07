Pagkalangay sa pagpalapad sa J. Tampus Rd., adunay pribadong luna nga maligsan

Gitinguha sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mahawan ang mga babag sa pagpalapad sa Jorge Tampus Road sa Barangay Basak.
Kini samtang gipaningkamutan sa mga opisyal nga mahatagan og kasulbaran ang mga lalis sa pagpanag-iya og yuta nga nakalangan sa maong mahinungdanong proyekto
Sa usa ka Facebook live niadtong Sabado, Marso 7, 2026, giingon ni Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan nga tumong sa proyekto nga palapdan ang dalan gikan sa lima ka metros ngadto sa 10 metros aron mapahapsay ang dagan sa trapiko ug mapalambo ang lihok sa mga residente ug motorista nga naggamit niining busy kaayo nga rota.
Gawas sa pagpalapad sa dalan, apil usab sa proyekto ang paghimo og mga drainage system nga isumpay sa outfall aron masulbad ang perming baha sa maong dapit.
Matod ni Chan, ang kagamhanan sa dakbayan nikuha og 2.5 metros sa matag kilid sa dalan para sa maong expansion.
Hinuon, duna nay mga istruktura nga naguba na, samtang ang uban anaa pa sa proseso sa pagtangtang.
Dugang niya, nag-atubang og hagit ang proyekto tungod kay ang ubang tag-iya sa propiedad dili mo-cooperate. Nakapahimo usab nga mas komplikado sa sitwasyon ang mga lalis sa pagpanag-iya sa lote, diin ubay-ubay nga mga indibidwal ang nangangkon og katungod sa pipila ka propiedad nga dugay na nga napalit sa gobiyerno.
Ang mga awtoridad kasamtangan na nga naglihok niining mga isyuha aron mahawan ang nahabilin nga bahin sa road right-of-way.
Sa laing bahin, nagpadayon usab ang pagbalhin sa mga poste sa kuryente ug utility, nga matod pa ni Chan, kinahanglan kini sa dili pa hingpit nga mapadayon ang widening work.
Ang proyekto gipatuman sa usa ka kontraktor ubos sa pagdumala sa Department of Public Works and Highways (DPWH), nga maoy responsable sa mga infrastructure projects nga gipundohan sa nasudnong kagamhanan.
Ang mga opisyal sa barangay, lakip na si Basak Barangay Captain Jasmine Marie “Daday” Chan-Olmstead, gikatahong nipadayag og kabalaka ngadto sa DPWH regional office. / DPC