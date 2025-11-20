Pagkaluwas gikan sa baha, giisip nga ikaduhang kinabuhi

Giisip ni Lorlie Llanto Bonghanoy, 41, nga ikaduha na niya nga kinabuhi ang ilang pagkakaluwas human sila naanod sa baha kuyog sa iyang bana ug anak sa Barangay Cotcot, Liloan atol sa pagkusokuso sa Bagyong Tino.
Si Bonghanoy, usa ka residente sa Colorado 2, Jubay, Liloan, nibutyag atol sa interview ni Attorney Ruhphil Fernandez Bañoc sa DyHP RMN Cebu nga pasado alas 5:00 sa kaadlawon niadtong Nobiyembre 4, 2025, nagsugod na ang pagkusog sa hangin ug ulan.
Tungod niini, ang iyang bana nga si Edu Bonghanoy, 39, nigawas sa ilang balay aron ibalhin ang ilang sakyanan ug motorsiklo paingon sa merkado nga gihulagway niya nga anaa sa taas-taas nga bahin. Apan sa pagbalik ni Edu sa subdivision, dali kaayong nisaka ang tubig ug niabot na kini sa iyang dughan, hinungdan nga wala na siya makabalik pagsulod sa ilang balay.
Nabilin sa balay si Lorlie ug ang iyang 13-anyos nga anak babaye.
Tungod sa kabalaka ni Edu nga mosaka pa ang tubig ug maabtan ang ilang balay, nilipot siya sa luyo ug gisinggitan iyang pamilya nga mogawas na kay nisamot na ang bul-og sa tubig.
Matod ni Lorlie, nakabantay na siya nga ang tulo nilang silingan nigawas na sa balay sakay sa airbed ug nagpaanod sa baha.
Kini sila ang unang na-rescue ni Anthony Francis Narvasa, ang driver sa wing van, kauban ang laing driver, pahinante, ug mga polis sa Liloan.
Nabalaka na pag-ayo si Lorlie tungod kay nilapas na sa dughan ang tubig ug dili siya kamao molangoy, kuyog pa niya ang iyang anak babaye.
Apan giingnan siya sa iyang anak nga molangoy na lang sila paingon sa iyang amahan.
Wala magpadala sa iyang kahadlok si Lorlie.
Nikuha siya og mga balde nga naglutaw-lutaw nga nisulod sa ilang balay.
Kini maoy ilang gihimong “salva vida” (life vest).
Dunay nisinggit nilang silingan nga sakay sila sa balde ug magpaabot kay ang iyang bana nag-atang sa tunga-tunga. Mao kini ang hinungdan nga nirisgo sila sa pagpaanod hangtod nga naabot sila sa nahimutangan sa iyang bana.
“Nanangpit na gyud ko sa tanang Santos, nanangpit ko sa akong Mama ug Papa nga iya ra gyud ming gabayan nga maabot mi ngadto Atty., nga wala mi kabawo og asa mi padung ato. Basta pag-abot namo nabira ra sad mi sa akong bana, naningkamot mi nga maabot mi sa daplin. Mao to nasampak mi adtong kahoy, mao to nakuha mi pinaagi sa pisi nga gibitik nila namo, mao to nakasakay mi sa wing van,” emosyonal nga butyag ni Lorlie.
NAGPASALAMAT
Dako kaayo ang iyang pagpasalamat kang Narvasa ug sa kapulisan sa Liloan, kay kon wala pa sila, hayan patay na sab sila nga pamilya tungod sa kakusog sa baha nga nianod nila.
Matod ni Narvasa, 31, lumad nga taga Villaba, Leyte nga na-stranded sila sa Liloan uban sa laing mga wing van nga taga Leyte.
Nangita sila og luwas nga dapit ug ilang napilian ang dapit sa merkado tungod kay nahimutang kini sa taas nga bahin.
Pagsaka sa tubig, niabot sab ang mga polis ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras aron mohimo og rescue operation.
Tungod kay walay magamit nga dagkong sakyanan, gisuwayan ni Alaras paghangyo ang ubang mga wing van nga naka-parking sa dapit nga moubog sa baha aron kuhaon kadtong mga tawo nga nangaanod.
Apan pipila niini ang namalibad.
Didto nila giduol si Narvasa kinsa walay duha-duha nga nisanong sa hangyo sa mga polis ug nigamit sa iyang gimaneho nga wing van aron luwason kadtong unom ka tawo.
“Pagsaka sa tubig sir naa man mi nakita nga naanod ba, mao to nga nakagunit man sila sa may mangga, mao to nihangyo man ang usa ka polis sa usa ka driver nga pwede ba kuno gamiton iyang sakyanan pero naa may problema iyang wing van.
“Ako iyang giduol sa driver. 'Nya kato ra ba nga higayon wala nay signal ba, wala na ko maka-communicate sa akong amo. Mao to nakadesisyon nalang pud ko nga among tabangan,” matod ni Narvasa.
NANG-RESCUE
Uban ni Narvasa ang iyang helper nga si Ric Vincent Arañez, ang laing driver nga si alyas Felix, ug ang usa ka polis nga si Patrolman Niño Divinagracia.
Unang nakuha ang tulo ka silingan nga sakay sa airbed ug gisunod ang pamilyang Bonghanoy human sila nasangit sa punoan sa mangga.
Apan nianang pagka Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, nakita sa iyang amo nga usa ka Intsik ang nag-viral nga video diin ang iyang wing van ni-rescue sa unom ka mga tawo.
Giingong nasuko kini ug gibawian si Narvasa sa yawi sa sakyanan ug giingnan nga dili na pabalikon uban sa iyang helper.
Nasubo si Narvasa sa iyang nadangatan ug niangkon nga wala siya makapahibalo dayon sa tag-iya sa pagtuo nga wala ra maunsa ang ilang sakyanan.
Tungod sa hitabo, nibalik siya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo aron motabang na lang sa iyang manghod nga nanindag siomai ug fried chicken sa kilid sa simbahan sa Pardo, para makakuwarta aron mabuhi ang iyang nabiyaan nga pamilya sa Leyte.
Si Narvasa adunay tulo ka anak nga nagpanuigon og 6 ka tuig, 4 anyos, ug duna pay 4 ka bulan nga pulos babaye.
Bisan pa man sa ilang gidangatan nga gipapahawa sila sa trabaho tungod sa iyang pagluwas sa kinabuhi sa unom ka tawo, nangayo gihapon siya og pasaylo sa tag-iya sa wing van kay wala siya makapananghid nga iya kining gigamit.
Nanghinaot si Narvasa nga makakaplag siya og trabaho sa Sugbo aron duna siyay ikabuhi sa iyang pamilya nga iyang gibilin sa Leyte. /