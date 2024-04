Pagkasakmit sa labing daghang drugs gidayeg

Gidayeg ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa Martes, Abril 16, 2024, ang malinawon nga pagkasakmit sa labing daghan nga ilegal nga drugas sa kasaysayan sa nasod.

Gibisita ni Marcos ang nagpadayong imbentaryo sa mokabat sa 1.8 ka toneladang methamphetamine hydrochloride (shabu) nga na-intercept sa kapulisan atol sa intelligence-driven checkpoint operation niadtong Abril 15, 2024 sa Barangay Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas.

“I would like also to point out, this is the biggest shipment of shabu na nahuli but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan basta inoperate natin ng dahan-dahan,” matod niya sa interview tali sa mga reporter.

“’Yun naman ang dapat approach sa drug war ang pinaka-importante matigil natin ang pag-ship ng drugs sa pagpasok ng Pilipinas,” siya nidugang.

Si Marcos nipadayag og pagsalig nga ang nasakmit nga P13.3 bilyunes nga kantidad sa shabu, nga giila sa Philippine Drugs Enforcement Agency (PDEA) nga isog kaayo, wala gigama sa nasod.

Matod niya nga nagpadayon pa ang pag-imbestigar sa gigikanan sa maong ilegal nga drugas.

Si Marcos nagkanayon nga ang iyang instruksiyon ngadto sa mga law enforcement agencies subay sa kampanya sa administrasyon batok sa drugas mao ang pagpadayon sa pag-target sa mga tinubdan sa ilegal nga drugas, ilabi na sa mga sindikato sa drugas nga adunay higpit nga koordinasyon sa ilang langyaw nga mga katugbang.

“This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, binabaklas natin ‘yung mga sindikato kahit sinoman ang nakita natin na kasabwat dito sa drug trade, kahit powerful politician, pulis o kung sino man ay talagang pinaiimbestigahan talaga natin,” matod niya.

Matod pa ni Marcos nga tumong nila nga lisod-lisuron ang mga sindikato sa drugas sa pagpasulod sa nasod sa ilang mga ilegal nga kontrabando ug paggukod kanila sulod sa balaod. / TPM / SunStar Philippines