Pagkasakmit sa P278M nga shabu, daghan ang naluwas

Daghang kinabuhi ang posibleng naluwas human nasakmit sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug kapulisan ang kapin sa 41 ka kilo nga gituohang shabu nga nagkantidad og P278.8 million gikan sa usa ka 30-anyos nga habal-habal driver atol sa buy-bust operation.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office (CCPO), napugngan ang posibilidad nga makaabot sa mga mogamit ang maong dakong kantidad sa ilegal nga drugas nga mahimong hinungdan sa dugang kadaot sa kinabuhi ug katilingban.
Gipasabot ni Pelare nga dili lang pagpugong sa suplay ang ilang kampanya, kondili lakip sab ang pagpakunhod sa panginahanglan niini pinaagi sa edukasyon ug mga programa sa komunidad.
Lakip niini ang Oplan Pakigsandurot ug community-based programs aron maedukar ang publiko sa daotang epekto sa paggamit sa shabu.
Dugang ni Pelare, padayong gipakusgan sa CCPO ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Ricky Sumalde ang kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Gitataw sab niya nga dako ang papel sa komunidad sa kalampusan sa mga operasyon.
Una nang gimanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang PNP ug PDEA 7 nga palig-unon pa ang ilang anti-illegal drug operations tungod sa dagkong pagkasakmit sa shabu sa milabay nga mga adlaw.
Matod ni Pelare, isip pagtuman sa mando sa mayor, matag gabii magpatuman og night-watch patrol ang tanang police units. / AYB