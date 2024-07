Pagkasikop sa kauban ni Quiboloy gihilom una

Si Paulene Chavez Canada, usa sa mga kauban nga akusado sa wanted nga televangelist nga si Pastor Apollo Quiboloy sa ilang kwalipikado nga mga kaso sa human trafficking, nadakpan pinaagi sa usa ka warrant of arrest human usa ka wala mailhi nga caller nagpahibalo sa Davao police kaniadtong Hulyo 9.

Ang pagkasikop ni Canada sa usa ka balay sa Emily Homes Subdivision sa Cabantian, Davao City gibutyag sa publiko niadtong Hulyo 11. Apan, ang pagkadakop kaniya wala dayon ibutyag sa lokal nga media tungod kay ang kapulisan wala nipagawas sa bisan unsang detalye.

Gikompirmar ni Department of the Interior Local and Government (DILG) Secretary Benhur Abalos sa press briefing sa Camp Crame niadtong Biyernes sa buntag, Hulyo 12, nga ang nanawag mikontak dayon sa Regional Investigation and Detection and Detective Management Division Office sa Police Regional Office-Davao Region ( PRO-Davao).

“The caller reported seeing a woman resembling the wanted poster with a P1 million reward in Emily Homes Subdivision Cabantian, Davao,” matod ni Abalos.

Gipadayag usab niya nga ang reward money nakatabang sa pagsubay kaniya.

Niadtong Abril 2024, ang korte sa Davao City niisyu og warrant of arrest batok kang Quiboloy kauban si Paulene Canada, Cresente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Cemanes, ug Jackielyn Roy tungod sa giingong paglapas sa Anti-Child Abuse Law.

Ang lima ka kaubang akusado nakapiyansa alang sa ilang mga kaso ug gihatagan silag temporaryong kagawasan apan gihangyo sila sa PRO-Davao nga motambong atol sa mga pagdungog sa korte kon ipatawag isip kabahin sa ilang batakang katungod.

Niadtong Hunyo 10, 2024, daghang mga propyedad nga giingong gipanag-iya ni Quiboloy ang gironda sa gatusan ka mga police personnel sa paglaum nga makit-an ang unom ka mga wanted apan pakyas.

Kini, human giluwatan ang warrant of arrest batok kanila tungod sa giingong human trafficking ug sexual abuse nunot sa pag-no-show ni Quiboloy sa imbestigasyon sa Senado.

Ang pag-serve sa warrant of arrest gisaway human sa dayag nga sobrang puwersa nga gigamit sa kapulisan.

Gikondena ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang raid, nga gikuwestiyon ang agresibong paggamit sa manpower. Gipaluyohan usab niya ang Kingdom of Jesus Christ (KOJC) followers sa ilang plano nga pagpasaka og kaso batok sa kapulisan.

“How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated?” matod pa ni Duterte.

Apan, atol sa usa ka bag-o nga interbyo sa media, ang kanhi Presidente nangangkon nga nahibal-an niya ang nahimutangan ni Quiboloy apan “kini sekreto”.

Bisan pa sa iyang mga pangangkon nga gihimo nga usa ka komedya, ang Philippine National Police (PNP) nagtan-aw sa posibilidad nga pasakaan si Duterte og obstruction of justice.

REWARD

Niadtong Hulyo 8, 2024, gianunsyo sa DILG ang P10 milyunes nga reward ni bisan kinsa nga makahatag og impormasyon bahin sa nahimutangan sa wanted nga mahimong mosangpot sa pagkasikop niini.

“Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghahanap sa kanila at nag-ooffer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Quiboloy,” matod ni Abalos.

Si Atty. Si Israelito Torreon, sakop sa legal counsel sa KOJC, nikuwestiyon kang Abalos tungod sa iyang pagdawat sa tanyag gikan sa pribadong tinubdan, ug giisip kini nga kalapasan sa RA 6713 o ang “Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees”.

“Pero nakita kasi namin na nire-raise daw ‘yung pera under the law. Sabi ni Attorney Topacio, “intelligence funds need not to be raised. It is already there, it only has to be stopped.” Busa, ang pamahayag ni Sec. Gipamatud-an ni Abalos nga gikan kini sa pribadong mga tinubdan ug busa klaro nga paglapas sa Section 70 sa Republic Act 6713,” matod ni Torreon sa SMNI live stream niadtong Hulyo 11, 2024.

Samtang, nasagmuyo ang mga peryodista nga nakabase sa Davao sa total media blackout sa pag-aresto ni Canada, tungod sa dili patas nga pagtratar kon giunsa paghatag sa nasudnong media ang mga kamatuoran ug impormasyon una sa lokal nga media sa dihang gihimo ang pagdakop sa Davao City.

Human mangutana bahin sa kalamboan sa pagdakop, ang tigpamaba sa PRO-Davao nga si Catherine Dela Rey nagpabiling nagpakahilom hangtod sa pagkabuntag. Gipahayag niya nga “dili siya awtorisado nga hisgutan ang isyo” apan giingon nga adunay usa ka press briefing sa buntag.

Bisan pa sa katin-awan nga direktiba gikan sa national headquarters ang paghimo sa briefing sa PNP-Camp Crame tungod sa duol nga lokasyon niini, nanawagan ang mga tigbalita og kooperasyon tali sa local media ug kapulisan.

Ang pag-aresto ni Canada nahitabo taliwala sa pag-shuffle sa mga hepe sa Davao City Police Office (DCPO). / Sunstar Davao