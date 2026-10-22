Pagkatap sa ASF sa Ginatilan napugngan

Ang pagtumaw sa African Swine Fever (ASF) sa Lungsod sa Ginatilan gikonsiderar na karon nga kontrolado na, human ang tanang 60 ka sample sa dugo nga gikuha gikan sa mga baboy sa 12 ka barangay sa lungsod nagpakita og negatibong resulta.
Kini sumala pa ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy.
Gipahibalo ni Vincoy ang SunStar Cebu niadtong Martes, Oktubre 20, 2026, nga ang Provincial Veterinary Office (PVO) wala nakakita og dugang nga impeksyon human gipalapdan ang pagpaniid gikan sa unang duha ka barangay nga naapektuhan.
Nagkuha ang PVO og mga sample sa dugo gikan sa mga baboy sa 12 ka ubang barangay aron masuta kon nikaylap ba ang virus.
Gisusi kini sa laboratoryo gamit ang real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) ug nigawas ang mga resulta sa miaging semana.
“We waited for the results and they all came back negative. So, there is no secondary infection and we can say that it is actually contained,” matod ni Vincoy.
Matod niya, wala nay dugang mga baboy nga namatay paglabay sa usa ka semana.
Bisan pa niana, nagpadayon ang PVO sa pag-monitor sa duha ka apektadong barangay ug sa tibuok lungsod sulod sa naandan nga 14 ka adlaw ug naghulat sa nahabilin nga mga resulta sa pagsulay, una pa nila bawion o i-pull out ang ilang mga field team gikan sa lugar.
Ang Ginatilan usa ka fifth class municipality nga nahimutang sa habagatan-kasadpang tumoy sa Sugbo nga adunay 14 ka barangay.
Natala sa Ginatilan ang unang mga kaso sa ASF sa kabukirang barangay sa Cagsing ug Calabawan. Gikumpirma ni Mayor Roy Vincent Singco ang mga impeksyon niadtong Septiyembre 20, human sa pagsusi nga gihimo sa Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture (DA) 7.
Sigon ni Vincoy, nasubay sa PVO nga ang posibleng tinubdan naggikan sa mga residente sa Cagsing nga nibiyahe paingon sa Tanjay City, Negros Oriental, alang sa usa ka kombira ug nagdala og hilaw nga karne pagbalik sa ilang lugar. Bisan pa niana, wala mapamatud-i nga ang sakit mikaylap pinaagi sa maong karne.
Tungod niini, gipatuman sa Lokal nga Gobiyerno sa Ginatilan ang estriktong mga restriksyon sa paglihok ug mga lakang sa biosecurity.
Nagbutang og mga checkpoint aron limitahan ang pagdala sa mga baboy ug temporaryong gisuspende ang operasyon sa mga merkado sa kahayupan.
Gidili sab ang pag-ihaw og mga baboy sa mga apektadong barangay ug gibawal ang pagsulod sa mga buhi nga baboy, karne sa baboy ug mga produkto gikan sa baboy nga gikan sa Negros Oriental.
Magpadayon ang Ginatilan sa pagpatuman og mas estriktong mga kontrol bisan pa man og wala na ang mga field team.
Ang pag-ihaw sa mga baboy kinahanglan na karon nga moagi sa lokal nga panggamhanan, diin ang mga meat inspector ang mag-monitor sa maong kalihukan ug mosubay kon asa gikan ang mga baboy.
Matod ni Vincoy nga 24 ka mga lokal nga yunit sa gobiyerno (LGU) sa Probinsya sa Sugbo ang anaa na karon sa proseso alang sa “Recognition of Active Surveillance” alang sa ASF—mas daghan kon itandi sa unang 16 nga nakadawat na og sertipikasyon. / CDF