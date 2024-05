Pagkuha og police clearance sa Lapu-Lapu City, ‘nabalda’ sa advisory

Daghang local police stations sa Lapu-Lapu City ug Cebu Province ang apektado sa National Police Clea­rance System (NPCS) public advisory subay sa “system breach” sukad niadtong Ma­yo 20, 2024.

Apil sa mga apektadong police station mao ang Lapu-Lapu City Police Station 3, Guadalupe Police Station 9, Carcar City Police Station, ug Danao City Police Station.

Ang mga mosunod nga mga istasyon sa pulisya ang indibidwal nga nagbutang usa ka advisory sa ilang mga panid sa Facebook nga nagpahibalo sa publiko bahin sa karon nga kahimtang.

Sa report sa SunStar Philip­pines niadtong Mayo 23, 2024, ang online services gisuspenso sa Philippine National Police (PNP) isip precautionary measure aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga lungsuranon ug awtoridad.

Giingong usa ka giila nga “threat actor” nga nang-hack usab sa ubang mga ahensya sa gobyerno, ang gigikanan sa paglapas, ingon ang hepe sa PNP sa Public Information Office, Koronel Jean Fajardo.

Gikataho nga kining mga ahensya sa gobyerno mao ang Department of Education (DepEd) ug ang Department of Science and Technology (DOST).

Ang mga awtoridad nanga­yo og pasensya ug pagsabot sa mga gustong moproseso sa ilang police clearance.

Apan usa ka residente sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nipahibawo sa kasamok sa sistema.

Dugang pa ni Jelie nga ang paghunong sa pag-isyu og police clearances makapalisod sa mga first-time nga nangita og trabaho ug makaapektar sa graduating students kon dili masulbad dayon.

Laing residente gikan sa Dungguan, Danao City nga si Mary Grace, niingon nga basin “makabalda sa kahigayonan nga makatrabaho atol sa proseso sa pag-hire.”

Gisugyot usab niya nga ang mga awtoridad kinahanglan nga makig-alayon sa mga kompanya kon magpadayon kini nga butang. / DPC