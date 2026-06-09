Paglabay og basura atubangan sa DENR Davao imbestigaron sa DILG

Mopahigayon og imbestigasyon ang Department of the Interior and Local Government (DILG) kalabot sa paglabay og mga basura sa atubangan sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Davao City, sumala sa Malacañang niadtong Martes, Hunyo 9, 2026.
Gipahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga gipasalig ni Interior Secretary Jonvic Remulla sa Malacañang nga ipaubos sa usa ka lawom nga imbestigasyon ang maong insidente.
“Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito,” matod ni Castro atol sa usa ka briefing sa Palasyo.
Dihang gipangutana bahin sa posibleng silot batok kang Davao City Mayor Sebastian Duterte o sa uban pang mga opisyal nga nalambigit, gihisgutan ni Castro nga sutaon una sa DILG kon aduna ba’y pagpabaya o paglapas sa mga balaod sa kalikopan nga nahimo.
“Nabanggit po ni Secretary Jonvic, maaari pong mapag-usapan at matingnan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws,” dugang pa niya.
Matod ni Castro, sayo pa kaayo aron hisgutan ang mga piho nga silot samtang wala pa masugdi ang imbestigasyon. Gibutyag sab niya nga ang mga silot magdepende sa kabug-aton sa salaod nga mapamatud-an.
“Depende po sa gravity ng offense na kanilang na-commit,” ingon niya.
Gipahinumdoman sab ni Castro ang mga lokal nga opisyal nga ang serbisyo publiko kinahanglan nga maoy mag-una kaysa sa personal nga interes.
“Sa lahat po ng mga leader sa LGUs, tandaan po natin – kayo po ay para sa taumbayan, hindi pansarili,” matod niya.
Niadtong Lunes, gikondena sa Malacañang ang paglabay sa mga basura gawas sa rehiyonal nga opisina sa DENR sa Davao City ug gihulagway kini nga usa ka paglapas sa mga balaod sa kalikopan ug usa ka babag sa mga paningkamot sa pagtubag sa mga kabalaka sa kaluwasan sa publiko human sa nahitabong trahedya sa trash slide sa sanitary landfill sa siyudad sa miaging bulan.
Una na'ng gisaway sa Environmental Management Bureau (EMB) ang paglabay og basura gawas sa opisina sa DENR sa Davao City—usa ka dapit nga gitudlo sa kagamhanan sa siyudad isip usa sa mga temporary waste collection points niini human gisuspende ang operasyon sa landfill.
Kahinumdoman nga gi-order sa DENR ang temporaryong pagsira sa New Carmen Sanitary Landfill human sa insidente sa pagdahili sa basura aron mahatagan og dalan ang retrieval operations, geotechnical assessments, ug ang pagpatuman sa mga corrective safety measures.
Matod sa EMB, ang paglabay og basura sa atubangan sa opisina sa DENR nakalapas sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ug nagdala og potensyal nga peligro sa panglawas ug kalikopan. / PNA