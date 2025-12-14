Paglahi sa basura sugdan sunod tuig

Ang Cebu City Solid Waste Management Board (CCSWMB) nirekomendar nga sugdan na og anam-anam ang pagpatuman sa paglahi sa basura (waste segregation) sa sunod tuig.
Atol sa board meeting niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025, nga gipangulohan ni CCSWMB head Emma Ramas, ang maong inisyatiba gi-endorso ngadto kang Mayor Nestor Archival.
Si Archival, kinsa niabi-abi sa maong sugyot, miingon nga himuon lang ang pagpatuman kung mapahibawo na ang publiko sa maong kausaban.
“Ang ato lang, kinahanglan ma-inform ang public,” matod ni Archival base sa taho gikan sa Cebu City Public Information Office.
Iyang gidugang nga pahibaw-on og sayo ang mga residente sa dili pa i-rollout o ipatuman ang bisan unsang polisiya.
Nagplano ang City Hall nga mopagawas og lapad nga information campaign pinaagi sa pag-apud-apod og mga flyers, mga interbyu sa radio, pagbisita sa mga eskwelahan, ug pagpahigayon og miting alang sa mga magtutudlo aron motabang sa pagpakatap sa mga pamaagi sa paglain sa basura.
Matod ni Archival nga ang siyudad sa Sugbo mamahimong usa ka modelo alang sa ubang local government units (LGUs) kun husto ang pagpatuman sa maong programa.
"Once ang atong siyudad mahimo ni, ma-share ni sa ubang areas," sumala niya.