Paglaom sa Bolts mihayag

Nihayag ang paglaom sa Meralco Bolts nga makabatok og tiket sa crossover quarter-finals human nila gipaluhod ang Blackwater Bossing, 120-115, sa main game niadtong Martes sa gabii, Oktubre 13, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Bolts ningsaka sa 4-5 nga rekord nga nagpahiluna kanila sa ikaupat nga puwesto sa Group B.
Ang mopatigbabaw lang nga upat sa Group A ug Group B mao ang makaabante sa quarter-finals.
Ning puntoha, ang Rain or Shine Elasto Painters (6-3) ang nakaseguro og puwesto sa quarter-finals sa Group B samtang kompleto na sa Group A.
Wala pa man tuod nakaseguro og puwesto ang Bolts sa q-finals apan mas dako ang ilang poruhan nga makaabante kompara sa Bossing, nga nahagsa sa labing ubos nga bahin sa Group B dala ang 3-5 nga rekord kauban ang Brgy. Ginebra Gin Kings.
Taliwala sa ilang kapildihan, ang Bossing aduna pa’y nahabiling gamay nga paglaom apan ning puntoha, kinahanglan na nilang modaog sa katapusang nilang duha ka mga tahas aron magpabiling buhi ang posibilidad nga makakawat sila og puwesto sa q-finals.
Sa laing duwa, gipangkusokuso sa TNT Tropang 5G ang guest team Macau Giant Pandas, 142-87, sa usa ka non-bearing game sa Group A.
Ning sangkaa, nibalik na pagduwa ang resident import sa Tropang 5G nga si Rondae Hollis-Jefferson kinsa karon pa nakabalik human siya nakasinati og angol (Achilles tear) niadtong Disyembre 2025.
Puntos matag usa:
1st game:
TNT (142) – Oftana 28, Hollis-Jefferson 22, Erram 15, Jalalon 11, Heading 11, Galinato 11, Aurin 10, Enciso 9, Nambatac 8, AM bohot 6, Pogoy 6, Varilla 5.
Macau (87) – Lopez 43, Lao 14, Lam 13, Liu 4, Sun 4, Chen 3, Chao 2, Lu 2, Zhu 2.
2nd game:
Meralco (120) - Varnado 31, Newsome 24, Quinto 15, Hodge 12, Brickman 10, Mocon 9, Bates 7, Banchero 6, Cansino 6.
Blackwater (1150 - Barefield 31, Barkley 29, Ilagan 15, Panopio 10, Una 9, Tratter 7, David 5, DiGregorio 3, Escoto 3, Murrell 3. / ESL