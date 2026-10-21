Paglaslas sa P6B nga pundo alang sa DepEd, gisupak ni Sen. Aquino

Nagpabilin ang baruganan ni Senador Paolo Benigno Aquino nga mabalik ang kapin sa P6 bilyunes mga pundo nga gilaslas sa 2027 budget nga gitagana sa Department of Educaiton (DepEd).
Alang sa Senador, kinsa maoy chairperson sa Senate Finance Subcommittee B, ang edukasyon angayan nga usa sa nag-una’ng prayoridad sa nasudnong kagamhanan.
Nasayran nga gikan sa P916 bilyunes nga pundo ubos sa National Expenditure Program (NEP) nahimo nalang kini nga P910 billion ang pundo alang sa edukasyon, nakuhaan og P6.17 billion ang maong budget.
Gikabalak-an ni Aquino nga maapektuhan sa gihimo’ng paglaslas sa pundo ang katukoran sa mga school buildings, DepEd Computerization Program, teacher development ug national school-based feeding program.
“Nais nating makita na mapondohan ng maayos ang edukasyon sa ating bansa. Lagi ko pong sinasabi na ang edukasyon po ay hindi ho dapat napopolitika. Ang edukasyon ay para sa lahat ng Pilipino," pagklaro sa senador atol sa gipahigayon nga budget deliberation sa Senado. / PR