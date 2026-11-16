Paglaum sa HLY, GAA sa top 2 sa senior citizens basketball mas mihayag pa sa sidlak sa adlaw

Parehong mas nihayag pa sidlak sa adlaw ang paglaum sa HLY ug Guadalupe Athletic Association (GAA) nga makuha ang top 2 spots human nila gipangkusokuso ang ilang tagsatagsa ka kontra niadtong Sabado, Nobiyembre 14, 2026, sa pagpapadayon sa aksiyon sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang HLY ningmakmak sa Pardo Ball Club (PBC), 91-65, samtang gipanglampornas sa GAA ang Hoopers, 91-68.
Sa ilang kadaugan, padayong nagbahin sa liderato ang HLY ug GAA, nga pulos adunay 5-0 nga rekord ning 9-team tournament.
Ang mopatigbabaw nga duha human sa single-round elimination makaderetso sa semis samtang ang magsunod nga upat mao ang mag-ilog sa mahabiling duha ka luna sa semis.
Sa ilang bahin, ang PBC natagak sa 3-3 nga rekord samtang ang Hoopers nahagbong sa 1-3 nga rekord.
Sa laing mga duwa, gipangmakmak sab sa Mandaue Ball Club (MBC) ang FUBA, 106-79, samtang ningdaog ang Blessil Tungkil batok sa Vintage pinaagi sa forfeit.
Ang MBC pabiling naa sa ikaduhang luna dala ang 4-1 nga rekord samtang ningdakin-as ang FUBA sa 2-3 nga rekord.
Ang Blessil Tungkil ningsaka sa 2-3 nga rekord samtang ningsukarap sa 0-5 nga baraha ang Vintage.
Puntos matag usa:
1st game:
HLY (91)- Abano 19, Cabrera 13, Diaz 11, Locaylocay 8, Doria 7, Rosito 6, Yosores, 6, Cenabre 4, Casals 4, Pistolante 4, Cabatas 3, Cantarona 2, Mauro 2, Enriquez 2.
PBC (65)- Lim 19, Abapo 8, Longakit 8, Zerna 7, Navarro 6, Ebrado 6, Pacquiao 5, Cabaluna 4, Lumapas 2.
2nd game:
MBC (106)- E. Antigua 27, Gonzaga 22, Manago 14, Montayre 11, Englis 10, Ibahay 9, Ceniza 6, Somosot 4, Cardenas 3.
FUBA (79)- Pahamutang 31, Tampos 17, Vidal 10, Mantilla 8, Gabica 4, Dejos 3, Lauron 2, Cortes 2. Isoy 2.
3rd game:
GAA (91)- Bual 20, Oriz 14, Cabanilla 13, Dela Cruz 12, Rosacena 9, Aulga 8, Piquero 4, Comingking 3, Alesna 2.
Hoopers (68)- Villoceno 21, Reyes 14, Chan 10, Paulo 8, Gerali 6, Abarquez 5, Fernandez 4. / ESL