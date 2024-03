Paglikay sa sunog

Base sa Proclamation No. 115-A, gipirmahan ni kanhi Presidente Ferdinand E. Marcos, ug Proclamation No. 360 niadtong 1986, ang bulan sa Marso gideklarar nga ‘Fire Prevention Month.’

“Safety consciousness among our people every day of the year as a positive preventive approach to a problem that can be solved by more caution, vigilance, sobriety, the exercise of common sense, and respect for the lawm,” tipik sa kamandoan.

Sumala sa state weather bureau Pagasa, sugod ning buwana, magsugod ang ting-init diin risgo sa sunog.

Ang Bureau of Fire Protection (BFP), nagpahinumdom ning mosunod nga tips:

1.) Unplug ang tanang electrical equipment kon dili gamiton ug regular nga susihon ang electrical equipment aron malikayan ang overloading sa electrical circuits.

2.) Kon mogamit og gas sa pagluto, susiha kon adunay gas leaks ug siguroha kanunay nga ang tangke sa LPG natago sa lugar nga maayo ang bentilasyon aron malikayan ang pagtipon sa mga singaw sa gas.

3.) Ipatuman ang “No Smoking” policy sa sulod o sa gawas sa balay ug ilabay sa hustong paagi ang upos sa sigarilyo.

4.) Pagpraktis sa husto nga pag-atiman sa balay ug itago ang mga butang nga dali masunog nga dili maabut sa mga bata. Ang masunog nga mga materyales naglakip sa mga kandila, lighter, ug posporo, nga kinahanglang tipigan sa husto ug luwas.

5.) Pagplano sa unahan–maghimo og emerhensya ug plano sa pagbakwit sa balay ug pamilyar sa mga ruta sa pag-ikyas. Ug labaw sa tanan, ipahilayo ang mga masunog gikan sa imong mga anak.

6.) Kon adunay sunog, sirad-i ang pultahan sa dapit nga nasunogan aron mahunong ang pagkuyanap sa kalayo. Sa pagsaka sa aso, hinayhinay nga pagginhawa, ug pagkuha og basa nga panapton aron tabunan ang ilong ug baba aron malikayan ang paghuot.

7.) Kon natanggong sa usa ka lugar nga naigo sa sunog, girekomenda nga moadto sa usa ka kwarto nga adunay mga bintana sa gawas.

8.) Kon masunog ang mga sinina, ayaw pagdagan o kalisang, buhata ang: “Stop, Drop, and Roll. Singgit og tabang o iwagayway ang panapton sa gawas sa bintana aron maalerto ang mga tawo sa imong palibot ug hinumdomi nga magpabiling kalmado.

9.) Ang labing importante nga buhaton mao ang pagtawag sa 911, ang nationwide emergency hotline number, ug isulti dayon sa emergency operator ang imong lokasyon. / RRM gikan sa BFP