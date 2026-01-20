Paglukat og business permit sa Mandaue City gilugwayan

Gilugwayan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang deadline alang sa aplikasyon sa business permit ug pagbayad sa buhis aron paghatag og dugang kasayon sa mga tag-iya og negosyo nga naapektuhan sa mga nangaging kalamidad, sama sa baha ug linog.
Gipahibalo ni Atty. August Lizer Malate, pangulo sa Business Permit and Licensing Office (BPLO), nga ang extension giaprobahan ubos sa usa ka ordinansa nga giduso ni Konsehal Joel Seno ug giuyonan sa administrasyon ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Ang orihinal nga deadline nga Enero 20, 2026, gibalhin na ngadto sa Enero 25, 2026.
Ang mga naka-apply online sa wa pa ang Enero 25 hatagan og hangtod Enero 31, 2026, aron bayran ang ilang buhis nga walay multa o surcharge.
Ang mga negosyante nga makasumiter sa ilang aplikasyon online sa dili pa ang Enero 25 dili isipon nga late filers.
Ang mga aplikasyon nga isumiter human sa Enero 25 isipon nang late ug dili na unahon sa pagproseso.
Mag-atubang sila og 25 porsiyento nga surcharge ug dugang 2 porsiyento nga interes matag bulan nga malangan.
Ang mga ma-late nga aplikasyon sugdan na og proseso inig abot sa Pebrero.
Matod ni Malate, ang desisyon sa paglugway sa deadline gihimo agi og konsiderasyon sa mga kalisod nga giatubang sa mga negosyante tungod sa mga katalagman nga nakabalda sa ilang operasyon.
Bisan pa sa daghang aplikasyon, namatikdan sa BPLO nga mas nadasig ang mga tawo sa pag-atiman og sayo karong tuiga.
Gibanabana nga anaa na sa 11,000 ka aplikasyon ang kasamtangang giproseso sa ilang opisina.
Giawhag sa kagamhanan sa dakbayan ang mga negosyante sa pagpahimulos sa maong extension aron malikayan ang multa ug maseguro ang hapsay nga pagproseso sa ilang mga permit. / ABC