Paglusad sa EV taxi sa Metro Cebu gisuspenso

Gisuspenso ang giplanong operasyon sa 600 ka electric vehicle (EV) taxis sa Metro Cebu samtang nagpaabot pa sa himuong public consultation, sumala ni Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Biyernes, Disyembre 19, 2025.
Kini nga desisyon resulta sa tigom tali ni Baricuatro ug sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) kinsa una na nga nihatag og “provisional authority” (PA) sa Green & Smart Mobility (GSM) samtang gi-evaluate ang regular nga prangkisa niini.
Sumala sa LTFRB, isip pagrespeto sa kabalaka ni Baricuatro, nisugot ang GSM nga i-angan-angan una ang paglusad sa ilang
operasyon aron moagi sa tinuoray nga konsultasyon sa publiko.
Tumong niini nga hisgutan ang epekto sa EV taxi sa katilingban, ekonomiya, ug kinaiyahan sa Sugbo.
Usa ka tigom ang gitakda sa Enero 5, 2026, diin apil ang mga asosasyon sa taxi, EV operators, mga pasahero, urban planners, ug mga traffic authorities.
Gipatin-aw ni Baricuatro nga wala siya’y pagsupak sa teknolohiya sa EV o sa mga programang pangkalikupan.
Ang iyang gikabalak-an mao ang proseso sa pagpagawas sa pagtugot.
Matod niya sa usa ka Facebook post, ang paghatag og provisional authority risgo nga makapawagtang sa mga kasamtangang taxi operators nga nisunod sa balaod, nagbayad og mga bayranan, ug nagsalig sa sistema.
Gipunting sab sa gobernador nga ang pagdugang og 600 ka sakyanan nga walay saktong traffic planning makapasamot sa kahuot sa dalan, problema sa parking, ug seguridad sa karsada.
Si Richard Cabucos, ang chairman sa United Cebu Taxi Operators Association (UCTOA), una nang nisupak sa 90-day PA.
Matod niya, dako kini og epekto sa kompetisyon sa merkado ug sa kahuot sa trapiko.
Namahayag sab siya nga ang mga miyembro sa UCTOA niagi og taas ug mahal nga proseso sa prangkisa, samtang ang GSM nakakuha og PA bisan pa sa ilang “hybrid” nga hailing ug app-based booking. / EHP