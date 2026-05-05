Pagluwas og kinabuhi, bokasyon sa usa ka batan-ong Sugboanon

Ang pagluwas og kinabuhi maoy natad sa serbisyo nga gisudlan sa usa ka fire ug medics volunteer nga si Rocel Gimenez, residente sa Siyudad sa Sugbo.
Usa siya ka first year college student, nga bisan sa iyang kabatan-on, nakakat-on sa pagbalanse sa iyang pag-eskwela ug sa iyang bokasyon sa pag-alagad sa katawhan.
Alang kaniya, kini dili lamang trabaho, kundili usa ka tawag sa kasingkasing. Apan, ngano man nga mao kini ang iyang gipili?
Nagsugod ang tanan sa dihang usa pa siya ka Boy Scout, diin nadiskobre niya ang iyang hilig sa pagtabang ug pag-alagad sa mga tawo.
Ang pag-boy scout nahimo niyang pundasyon sa iyang karera isip responder, ilabina tungod sa ilahang training sama sa first aid ug pagdiskarte sa panahon sa katalagman. Bisan pa sa iyang responsibilidad isip estudyante diin naputos siya sa mga buluhaton, wala niya pasagdi ang iyang tinguha nga makatabang sa uban.
Tungod kay ganahan siya mas mapalapad pa ang iyahang pag-alagad sa mga nanginahanglan og tabang, nisulod siya og usa ka pribado nga organisasyon nga gatutok sa pagresponde sa mga nagkadaiyang mga emerhensiya.
Usa sa labing dako niyang nasudlan nga operasyon mao ang pagtabang sa clearing operations ug pag-apudapod og hinabang pagkahuman og kuso-kuso sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 2025 sa Probinsiya sa Sugbo.
Sa kadaghan nga mga opersayon na giresponde ni Gimenez, adunay usa ka panghitabo na dili gyud niya makalimtan, diin ang iyahang kaugalingon nga inahan ang iyahang gitabangan.
Nahitabo kini samtang sakay sila sa ambulansya padulong sa tambalanan.
Sa ilahang pagbiyahe, nibuhat siya og CPR sa iyahang inahan, apan sa iyahang pagpaningkamot nga maluwas ang iyahang gipangga na inahan, nakabsan kini sa kinabuhi pagkahuman sa pipila ka mga gutlo nga milabay.
Asoy ni Gimenez, sakit pamalandungon nga makaluwas siya og kinabuhi sa ubang tawo, apan wala kini niya mabuhat sa kaugalingon nga inahan.
Bisan pa sa maong trahedya, nagpabilin siyang lig-on ug nagpadayon sa iyang bokasyon sa pag-alagad sa katawhan panahon sa emerhensiya.
Gisagubang niya ang iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi isip estudyante ug responder nga puno sa sakripisyo ug dedikasyon.
Alang kaniya, ang iyang inahan nahimong “guardian angel” sa matag operasyon nga iyang adtoan ug sa pagbuhat og mga desisyon sa iyahang kinabuhi.
Ang tinuod nga hilig sa usa ka butang dili gyud mapugngan bisan pa sa mga kalisdanan.
Mao kini ang gipakita sa estorya ni Rocel Gimenez, usa ka batan-ong estudyante nga nag-alagad dili lamang alang sa kaugmaon, kundili alang sab sa kinabuhi sa uban. / Tampo / Sinuwat ni John Velez