Pagmagahi sa apektado’ng pamilya mobalhin makalangay sa 4th bridge

Giangkon ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga usa sa mga nag-unang hagit mao ang relokasyon sa kapin 200 ka pamilya nga maapektuhan sa katukoran ika-upat nga tulay, posible’ng maka-apekto sa timeline sa maong mega-project.
Matod ni Ouano, ang Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 pormal nga nihangyo sa Mandaue nga hawanan ang mga bahin sa coastal area sa Barangay Paknaan alang sa pagtarok og haligi sa tulay ug uban pang access components sa maong imprastraktura.
Ang proyekto nakaapekto sa dul-an 200 ka pamilya, diin kadaghanan kanila mga informal settler ug mga biktima sa sunog nga dugay nang nagpuyo ug nanginabuhi sa maong dapit.
Suma ni Ouano, bisan pa man kon nagtanyag ang gobiyerno og mga kapilian alang sa relokasyon, ubay-ubay sa mga apektadong pamilya ang misupak ug nagdumili nga mobalhin gawas sa Mandaue tungod sa kabalaka sa ilang panginabuhian.
“Dili na sila gusto nga mobalhin sa layo kay pila na ka tuig silang nagpuyo diha,” matod ni Ouano.
Gikataho usab nga ang pipila ka mga residente mibalibad sa tanyag nga pinansyal nga tabang lang, ug miinsistir nga tagaan sila og desente ug permanente nga relokasyon sulod gihapon sa siyudad.
Giangkon sa mayor nga nag-atubang ang siyudad og kakuwang sa mga lugar nga haom nga kabalhinan sa mga residente.
Ang mga kasamtangang relocation site sama sa Bayanihan Village puno na kaayo, samtang ang mga socialized housing nga mga proyekto padayon pa nga gitukod.
Giklaro ni Ouano nga ang pipila ka mga building nga gitukod karon gidisenyo alang lang sa 100 ngadto sa 150 ka pamilya matag usa, nga layo ra kaayo sa tinuod nga gidaghanon sa nanginahanglan.
Ang gisugyot nga ika-upat nga tulay gilauman nga mahimong dugang dakong sumpay tali sa Mandaue ug Lapu-Lapu, nga nagtumong nga kalugakan ang kahuot sa trapiko sa mga kasamtangang tulay ug pagpalambo sa agianan paingon sa amihanang Sugbo, lakip na sa Consolacion ug silinga’ng mga lungsod.
Kining bag-ong tulay nga may gitas-on nga 3.3 ka kilometro ug may upat ka lane magsugod sa Barangay Paknaan, Mandaue City, ug maglakip og coastal road component aron mapaspas ang dagan sa trapiko sa tibuok metro.
Ang proyekto nga gibana-bana nga nagkantidad og P76.412 bilyon pundohan pinaagi sa 120-billion-yen nga pautang ubos sa opisyal nga development assistance program sa Japan pinaagi sa Japan International Cooperation Agency (JICA).
Target sa DPWH nga masugdan ang konstruksyon sulod niining tuiga.