Pagpaayo sa riprap sa Mandaue 85% nang nahuman

Ang pag-ayo sa nalusno nga bahin sa flood control project sa Barangay Maguikay, Dakbayan sa Mandaue, hapit na unta mahuman apan tungod sa dautang panahon ug sa mga gidugang sa katukoran ang hinungdan nga adunay pagkalangay sa pagtrabaho.

Si Daff Jugan, district information officer sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu 6, miingon niadtong Huwebes, Nobyembre 14, 2024, nga 85 porsiyento na ang nahuman kini.

Ang bahin sa 6,900-linear-meter nga flood control project natumpag niadtong Oktubre 29.

Ang pag-ayo sa 15-linear-meter nga natumpag nga bahin unta mahuman karong semana, apan si Jugan miingon nga gipalapdan kini ngadto sa 30 linear meters human makit-an sa mga engineers nga adunay dugang nga kadaot sa ubang bahin niini.

Tungod niini, ang timeline sa pagkompleto sa pag-ayo gipahibalo nga mahuman sa katapusan sa Nobiyembre, matod ni Jugan.

Sumala pa ni Jugan, ang team nakakompleto na og pag-instalar sa 251.23 cubic meters nga bato alang sa masonry ug 683.35 ka kilo nga reinforcing steel bars aron lig-onon ang pader.

Dugang pa, naplastar na ang 10 cubic meters nga concrete coping. Ang bato nga masonry maoy gipili isip punoan nga pamaagi sa pag-ayo aron makahatag og lig-on nga suporta, ingon ni Jugan.

“This is the most effective solution, as the stone masonry reinforced with steel and concrete will assure long-term stability of the structure,” matod pa ni Jugan.

Ang gipalapad nga trabaho ug ang pagka-delay gikan usab sa komplikado nga kahimtang tungod sa bag-ong mga ulan, diin ang tubig gikan sa bukid nagpalisod sa proseso sa pagtrabaho.

DAUTANG PANAHON

Sa laing pakighinabi ngadto ni Rejzl Anne Awit-Rapes, chief operating officer sa ZLREJ Trading and Construction Corp., miingon nga ang taas nga lebel sa tubig tungod sa ulan kasamtangan nila nga gihunong ang pagtrabaho aron masiguro ang kaluwasan sa mga nagtatrabaho sa lugar.

“We initially planned to finish in one week, but continuous rains made it impossible for our workers to proceed safely,” pasabot ni Rapes.

Gawas sa paglig-on sa natumpag nga bahin, ang grupo nakahuman na usab og pag-instalar og bag-ong drai­nage system. / CAV