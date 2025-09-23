Pagpaayo sa tibuok track oval sa CCSC dili prayoridad ni Archival

Temporaryo lang nga pag-ayo ang himuon sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo sa naguba nga rubberized track oval sa Cebu City Sports Center (CCSC) imbes nga hingpit nga ilisan.
Kini tungod kay mogasto og P60 milyunes kon bag-uhon gyud ang track oval.
Atol sa press conference niadtong Lunes, Septiyembre 22, 2025, gibutyag ni Mayor Nestor Archival nga ang siyudad nakabayad na og gibana-bana nga 60 porsiyento sa P52 milyunes nga kontrata alang sa resurfacing project, nga nagbilin og balanse nga sobra sa P20 milyunes.
Apan pipila lang ka bulan human sa renovation, nitumaw ang mga liki, bukol, napaksit, ug dili parehas nga mga bahin sa oval nga nakapabalaka sa kalidad sa materyales ug trabaho.
Tungod niini, nagduha-duha si Archival kon ang kontraktor nga SBD Builders angayan pa ba nga makadawat sa tibuok nga bayad.
Gimanduan sa Mayor ang City Treasurer’s Office sa pag-review sa mga bayad nga nahimo sa SBD Builders, samtang ang Department of Engineering and Public Works gipahimo og technical assessments sa gidak-on sa kadaot.
Gipahibalo sa mayor nga kinahanglan susihon ang mga warranty provisions nga kasagaran molungtad og usa hangtod duha ka tuig, bisan pa nga gidawat na sa siyudad ang proyekto human kini mahuman.
Ang P52 milyunes nga resurfacing project sa CCSC track oval nahuman sa tukmang oras sa Palarong Pambansa 2024.
Matod ni Archival, ang pag-ilis sa tibuok track oval manginahanglan og laing P60 milyunes, nga di pa makaya sa pagkakaron.
Sa di pa himuon ang hingpit nga pag-ayo sa track, matod ni Archival nga pwede gihapon kining gamiton ilabi na sa Sinulog Festival sa Enero 2026.
Ang management sa CCSC gimanduan nga magbutang og warning signs sa mga delikado nga lugar aron maminusan ang mga aksidente.
Sayong bahin niining buwana, si CCSC Executive Director Brando Velazquez nisusi sa pasilidad ug nakita ang mga liki, mga bukol sa pipila ka lanes sa track ug ubang depekto.
Gipunting ni Velazquez nga ang starting line ang nagpakita sa labing dako nga kadaot, kay ang mga atleta dinhi mogamit sa ilang labing kusog nga hunat sa panahon sa pagdagan.
Gidugang niya nga ang pagsulod sa tubig sa ilawom maoy hinungdan nga nitaas ang ubang bahin sa rubber surface.
Gitumbok ni Velazquez nga ang paspas nga pagkaguba maoy resulta sa substandard nga materyales nga gipasabot nga ang orihinal nga track nga giinstalar niadtong 1994 milungtad og halos 20 ka tuig sa wala pa kini gikinahanglan nga ilisan. / CAV