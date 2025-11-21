Pagpabalhin ni Guo sa bilanggoan sa Mandaluyong malangay

Ang kanhi mayor sa Bamban, Tarlac, Alice Guo misang-at og mosyon nga nagtinguha nga magpabilin siya sa Pasig City Female Dormitory human siya nahukman sa kaso sa qualified human trafficking.
Sa usa ka mensahe ngadto sa mga tigbalita, si Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) spokesperson Winston Casio miingon nga ang mosyon nakapahunong sa dinalian nga pagbalhin kang Guo ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.
Niadtong Huwebes, nahukman si Guo ug ang pito niya ka kauban nga silotan og reclusion perpetua tungod sa qualified human trafficking.
Ang kaso mitumaw gikan sa pagkadiskubre sa mga kriminal nga kalihokan sa usa ka ilegal nga Philippine offshore gaming operator (Pogo) hub sa Bamban.
Niadtong 2024, gi-raid sa mga awtoridad ang Zun Yuan Technology Incorporated (ZYTI) nga mitultol sa pagdakop sa 800 ka empleyado, lakip ang mga 500 ka langyaw, diin 427 kanila mga Intsik.
Ang raid nakapahimutang kang Guo sa mas lapad nga pagsusi tungod sa iyang kapakyasan nga matugkad ang ilegal nga operasyon sa Pogo hub nga duol ra kaayo sa municipal hall sa Bamban.
Tungod sa kaso, daghang mga ahensya sa gobyerno ang misugod og imbestigar sa tinuod niyang identidad.
Ang National Bureau of Investigation, human sa fingerprint examination, miingon nga si Guo mao usab ang tawo nga nailhan nga Chinese national Guo Hua Ping. / TPM / SunStar Philippines